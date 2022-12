Na MS v hokeji do 20 rokov budú aj Nemec a Mešár, o brankárskej jednotke sa rozhoduje

Všetci traja majú šancu

Nominácia slovenskej reprezentácie hokejistov do 20 rokov na záverečnú časť prípravy pred MSJ 2023 (zdroj: SZĽH):

Brankári: Patrik Andrisík, Matej Marinov, Ján Korec

Obrancovia: Šimon Nemec, Pavol Funtek, Šimon Groch, Michal Laurenčík, Dávid Nátny, Boris Žabka, Šimon Bečár, Jozef Viliam Kmec, Marián Moško, Maxim Štrbák

Útočníci: Filip Mešár, Dalibor Dvorský, Servác Petrovský, Samuel Honzek, František Dej, Martin Mišiak, Adam Sýkora, Alex Šotek, Alex Čiernik, Tim Danielčák, Libor Nemec, Marcel Štefančík, Róbert Bačo, Peter Repčík, Adam Žlnka





15.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov odštartujú záverečnú prípravu na majstrovstvá sveta v Kanade s 28 hráčmi, v meste Truro absolvuje trojica brankárov, desať obrancov a 15 útočníkov osemdňový tréningový kemp a v rámci neho tri prípravné zápasy. Hlavný tréner Ivan Feneš nominoval až 13 hráčov pôsobiacich v Severnej Amerike, vrátane útočníkov Serváca Petrovského (OHL) či Samuela Honzeka (WHL).„Dobrou správou je, že z tých hráčov, ktorí už majú niečo preskákané a sú našimi malými hviezdičkami, môžeme počítať so Šimonom Nemcom aj s Filipom Mešárom. Prvý menovaný sa k nám pripojí od 18. decembra, Filip pricestuje už 15. decembra. Forma viacerých hráčov náš nesmierne teší. Ak si pohodu z klubu prenesú aj do reprezentácie, tak budú pre nás veľkým prínosom," uviedol Feneš pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Kormidelník slovenskej dvadsiatky sa zatiaľ nerozhodol, kto bude brankárska jednotka. V nominácii sú Patrik Andrisík, Matej Marinov Ján Korec, prvý menovaný pôsobí v Európe a zvyšní dvaja v americkej USHL.„Všetci traja majú šancu zabojovať o pozíciu jednotky. Bude to závisieť iba od ich aktuálnej výkonnosti. Máme dohodnuté tri prípravné zápasy, takže dostanú priestor ukázať sa," doplnil Feneš.Mladí Slováci odohrajú prípravné duely 18. decembra proti Nemcom, 22. decembra proti Kanaďanom a o deň neskôr proti Rakúšanom. Po nich Feneš oznámi záverečnú nomináciu na MSJ 2023, malo by sa tak stať na Štedrý deň.Turnaj začnú v utorok 27. decembra zápasom proti Fínom (17.00 h), nasledujúci deň nastúpia proti Američanom (17.00 h), v piatok 30. decembra sa stretnú s Lotyšmi (17.00 h) a v sobotu 31. decembra ukončia skupinovú časť v Monctone súbojom proti Švajčiarom (17.00 h). Prvé štyri tímy postúpia do štvrťfinále, posledný bude hrať o záchranu.