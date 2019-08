Na MS v kanoistike aj o OH miestenky, slovenským želiezkom K4 na 500 m

Slovenský štvorkajak v zložení zľava Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Slovenská nominácia na MS v rýchlostnej kanoistike v Szegede:

Ženy 200 m



K1 Ivana Mládková

C1 Gabriela Ladičová



Ženy 500 m



K1 Ivana Mládková

C1 Gabriela Ladičová



Ženy 1000 m



K1 Mariana Petrušová



Ženy 5000 m



K1 Mariana Petrušová



Muži 500 m



K1 Peter Gelle

K4 Samuel Baláž - Erik Vlček - Csaba Zalka - Adam Botek

C1 Matej Rusnák



Muži 1000 m



K1 Peter Gelle

K2 Ákos Gacsal - Gábor Jakubík

K4 Denis Myšák - Ákos Gacsal - Gábor Jakubík - Juraj Tarr

C1 Matej Rusnák

Szeged 21. augusta (TASR) - V maďarskom Szegede sa vo štvrtok aj za účasti 13 slovenských reprezentantov naplno rozbehnú MS v rýchlostnej kanoistike, ktoré sú zároveň olympijská kvalifikácia. Najväčším želiezkom v ohni bude štvorkajak na 500 m v zložení Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka, Adam Botek. Pre K4 budú MS jedinou šancou dostať sa na OH 2020, účasť v Tokiu si vybojuje desať lodí.Slovenská káštvorka sa na vrchol sezóny pripravovala striedavo na domácej vode a v maďarskom Szolnoku.povedal pre TASR Vlček.Historicky najúspešnejší slovenský rýchlostný kanoista má na Szeged tie najlepšie spomienky. Na MS 2006 získal spoločne s bratmi Richardom a Michalom Riszdorferovcami a Róbertom Erbanom v K4 na 500 m zlato. V roku 2011 sa tešil z najcennejšieho kovu v K2 na 1000 m po boku Petra Gelleho.dodal desaťnásobný majster sveta.Premiérová olympijská kvalifikácia čaká na Samuela Baláža. "Háčik" štvorkajaka oslávi v nedeľu, v deň vyvrcholenia MS, dvadsiate narodeniny.povedal Baláž slovenským médiám pred odchodom do dejiska šampionátu. Hoci už len účasť na MS v Szegede bude preňho zážitkom, hlavný cieľ je jasný:Ivana Mládková zabojuje o olympijskú miestenku v K1 na 500 i 200 m. Na šampionát sa pripravovala v Nórsku i v domácich podmienkach:V C1 na 200 m sa o miestenku do Tokia popasuje Gabriela Ladičová, úradujúca dvojnásobná majsterka Európy v kategórii do 23 rokov. V singloch si miestenky na OH 2020 vyjazdí päť najlepších pretekárov, v debloch prvých šesť posádok. Medailové ambície má aj druhý slovenský štvorkajak na neolympijskej 1000 m trati v zostave Denis Myšák, Ákos Gacsal, Gábor Jakubík, Juraj Tarr. V K1 na 5000 m patrí ku kandidátkam na cenný kov Mariana Petrušová, ktorá na EH v Minsku získala na tejto trati bronz.