Volejbalistku Hrončekovú čaká tretí šampionát: Doma je to úplne iné

Na archívnej snímke vpravo Veronika Hrončeková. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovenská volejbalistka Veronika Hrončeková si premiéru na ME odkrútila v roku 2007 v Belgicku a štarty na európskom šampionáte si zapísala aj o dva roky neskôr v Poľsku. Vo výbere trénera Marca Fenoglia pre domáci šampionát, ktorý v Bratislave odštartuje 23. augusta a potrvá do 1. septembra, je jediná so skúsenosťou z ME. Napriek tomu pociťuje dva dni pred otváracím zápasom nervozitu.Slovenkám vyšla utorková generálka na šampionát proti Fínsku (3:1), pred zápasom si obzreli Zimný štadión Ondreja Nepelu. Dejisko zápasov D-skupiny je už pripravené, Hrončekovú, ako aj jej spoluhráčky zaujala najmä šatňa. Tú mali dievčatá pripravenú luxusne.povedala skúsená 29-ročná blokárka pre TASR.Zápas proti Fínsku sa odohral za zatvorenými dverami, v piatok však v otváracom dueli proti Španielsku (20.00 h) bude hala praskať vo švíkoch a domáce reprezentantky si to uvedomujú.uviedla Hrončeková.Okrem Hrončekovej nemá ani jedna hráčka vo výbere skúsenosti na takomto podujatí. Pri svojich účastiach na ME patrila medzi najmladšie hráčky, teraz je to opačne:Kľúčových zápasov čaká na Fenogliove zverenky viac, no mimoriadne dôležitý z pohľadu postupu zo skupiny bude už ten prvý. Hrončeková mu však neprikladá mimoriadnu dôležitosť:Na pozitívnom myslení slovenským reprezentantkám pridali aj triumfy z prípravy. Najmä dve víťazstvá na pôde silného Belgicka im vliali potrebné sebavedomie.uzavrela pre TASR Hrončeková.