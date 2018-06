Na MS v Rusku padajú rekordy: Toto sú zaujímavosti po skupinovej fáze

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 29. júna (TASR) - Počas skupinovej fázy futbalových MS 2018 v Rusku prekonali hráči tri doterajšie historické rekordy a postarali sa o niekoľko zaujímavostí.V stretnutiach základnej časti padlo už deväť vlastných gólov. Doteraz najviac "vlastencov" si hráči strelili vo Francúzsku 1998, keď loptu za vlastného brankára poslali šesťkrát.Rozhodcovia odpískali najviac pokutových kopov - zatiaľ 24. Na MS 1990, 1998 a 2002 ich nariadili zhodne osemnásť. V Rusku bola rekordnou devätnástou penaltou tá v zápase Portugalsko - Irán (1:1), ktorú nepremenil Cristiano Ronaldo.Na MS 2018 bola historicky najdlhšia 36-zápasová séria zápasov bez remízy 0:0. Zatiaľ iba duel Dánsko - Francúzsko v 3. kole C-skupiny sa skončil týmto výsledkom.Hráči sa postarali o 122 gólov, čo je priemer 2,54 gólu na zápas. Je to šiesty najnižší priemer v histórii svetových šampionátov.Futbalisti pôsobiaci v anglickej Premier League dali doteraz 31 gólov (najviac Harry Kane z Tottenhamu - 5), hráči zo španielskej La Ligy 29 (najviac Cristiano Ronaldo z Realu Madrid - 4). Zástupcovia francúzskej Ligue 1 rozvlnili sieť za súperovým brankárom deväťkrát, hráči pôsobiaci v nemeckej Bundeslige skórovali osemkrát.Brazília je spolu s Nemeckom na čele v počte strelených gólov vo vyraďovacej fáze MS. Obe reprezentácie ich dali na doterajších šampionátoch 226. "Kanárici" sa môžu v tejto štatistike osamostatniť na prvom mieste, zatiaľ čo Nemecko sa do play off neprebojovalo.Prvýkrát od roku 1982 vypadli všetky africké národné tímy v úvodnej časti MS.Tunisan Ben Youssef strelil v zápase B-skupiny proti Paname (2:1) jubilejný 2500. gól v histórii MS.