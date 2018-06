Švajčiar Lang prestúpil z Bazileja do Borussie Mönchengladbach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Düsseldorf 29. júna (TASR) - Švajčiarsky futbalista Michael Lang sa stal novou posilou Borussie Mönchengladbach. Pravý krajný obranca prišiel do nemeckého bundesligového klubu za 2,8 milióna eur z FC Bazilej.Dvadsaťsedemročný Lang podpísal kontrakt do roku 2022.citovala agentúra DPA športového riaditeľa Borussie Maxa Eberla.Švajčiarsko sa stretne v osemfinále MS 2018 so Švédskom. Zápas je na programe v utorok 3. júla o 16.00 SELČ v Petrohrade.