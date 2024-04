Na muníciu pre Ukrajinu sa vyzbieralo už viac ako 3,5 milióna eur. O slovenskej zbierke píšu aj zahraničné médiá

Nie sme kremeľský satelit

Poďakovanie od ukrajinského veľvyslanca

Konzultačná pomoc od českého ministerstva obrany

23.4.2024 (SITA.sk) - V priebehu prvého týždňa zbierky Munícia pre Ukrajinu - Keď nie vláda, posielame my, sa podarilo vyzbierať viac ako 3,5 milióna eur. Na muníciu pre Ukrajinu sa tak už zložilo viac ako 54-tisíc darcov.Informovala o tom iniciatíva Mier Ukrajine , podľa ktorej je to jasný signál, že Slovensko nie je zbabelé a jeho obyvatelia chcú nezištne a aj finančne podporovať Ukrajinu za svoju, ale aj našu slobodu. Ako iniciatíva pripomenula, aj napriek tomu, že je v záujme SR, aby sa Ukrajina ubránila a vojna bola čo najďalej od našich hraníc, vláda Roberta Fica túto možnosť odmietla.„Darcovia si zrejme lepšie uvedomujú mimoriadnu naliehavosť situácie na fronte práve pre nedostatok munície,“ uviedla iniciatíva.Ako informovali organizátori zbierky, priamo z frontu od ukrajinských vojakov prichádza veľa poďakovaní.„Demokratická časť Slovenska môže byť právom hrdá na to, ako zbierka zlepšuje imidž našej krajiny na západe. Občianska spoločnosť ukazuje, že Slovensko nie je kremeľský satelit, ale má byť spoľahlivý spojenec západu,“ vyhlásila iniciatíva Mier Ukrajine.Jeden z iniciátorov zbierky Fedor Blaščák uviedol, že týmto sa píšu dejiny slovenskej filantropie a podstatné je, že svet vidí odvážny čin Slovákov. Ako pripomenul, pôvodným cieľom bolo vyzbierať milión eur, ktorý darcovia prekročili o viac ako trojnásobok. O slovenskej zbierke sa píše aj v zahraničných médiách a informovali o nej napríklad v BBC, v americkom Politico či v prestížnom Wall Street Journal.Darcom za nezištnú pomoc poďakoval aj ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran „Protiletecká obrana a munícia je to, čo naši obrancovia najviac potrebujú,” dodal Kastran. Iniciatíva ďalej informovala, že plánujú čo najskôr nakúpiť a poslať na Ukrajinu prvú dodávku munície, pretože ukrajinským obrancom ide o čas.„Bez munície sa obeť agresorovi neubráni, a to je ďalší odkaz zbierky. Zakúpenie v rámci mimoriadneho nákupu zabezpečí partner zbierky - Nadační fond pro Ukrajinu prostredníctvom projektu Dárek pro Putina,“ informovala iniciatíva Mier Ukrajine. Ako informoval Dodo Dobrík z iniciatívy Dárek pro Putina , vyberať budú z typov munície, ktoré dnes ukrajinskí obrancovia potrebujú najviac.„České ministerstvo obrany už verejne deklarovalo, že konzultačne pomôže našej zbierke s výberom vhodnej munície,” dodal Dobrík. Zbierka na múniciu pre Ukrajinu bude aj naďalej pokračovať.„Slovenské tri milióny eur sú viac ako dva roky od vypuknutia totálnej vojny jasným odkazom svetu, že mnohí Slováci chápu, že je to boj aj o ich vlastnú slobodu. Preto ďalší finančný míľnik zbierky nestanovujeme. Náš cieľ je, aby sa v rámci globálnej iniciatívy podarilo českej vláde zabezpečiť čo najviac kusov prepotrebnej munície. Už dnes bude na nej nezmazateľná stopa Slovenska,“ uzavrela iniciatíva Mier Ukrajine.