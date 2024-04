Rada vlády odmietla novelu zákona o neziskových organizáciách. Pletie sa ňou bič na aktívnych občanov, tvrdí Zajac

Diskriminačný návrh zákona

Transparentnosť financovania mimovládok

23.4.2024 (SITA.sk) - Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie odmietla novelu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby predloženú Slovenskou národnou stranou (SNS). Zároveň vyzvala vládu Roberta Fica Smer-SD ), aby tiež vyjadrila nesúhlas s navrhovanými zmenami.Rada vlády pre mimovládne organizácie ako poradný orgán vládneho kabinetu tvrdí, že novela negatívne postihne všetky typy mimovládnych neziskových organizácií - sociálne, zdravotnícke, vzdelávacie, športové, kultúrne i environmentálne, ale aj tie, ktoré sa venujú ochrane ľudských práv, menšín a boju proti korupcii.„Týmto zákonom sa nijak nezvýši transparentnosť občianskeho sektora - týmto zákonom sa pletie bič na aktívnych občanov, robia sa zásadné rozdiely medzi rôznymi formami súkromného kapitálu, stigmatizuje sa občianska spoločnosť a neúnosne sa zvyšuje štátna byrokracia,“ uviedol predseda Komory a podpredseda Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie Marcel Zajac Dodáva, že návrh z dielne národniarov je diskriminačný a je v rozpore so slovenskou i európskou legislatívou.Poslanci SNS chcú zvýšiť transparentnosť financovania mimovládnych neziskových organizácií. Docieliť to chcú tým, že mimovládky budú povinné zverejňovať informácie o darcoch a daroch, ak ich výška presiahne zákonom stanovenú hodnotu.Zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch prinesie podľa národniarov dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov, zvýši sa tak tlak na zodpovedné hospodárenie a podporí sa dôvera a zapojenie verejnosti.Organizácie, ktoré prijímajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu päťtisíc eur za jeden kalendárny rok, sa po novom zrejme budú musieť označovať ako „organizácia so zahraničnou podporou“.