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31. augusta 2026

Na muža zaútočil bojovým cepom, teraz čelí obvineniu – FOTO


Tagy: bratislavský policajný hovorca Vyhrážky Výtržníctvo

Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím. Dvojica útočníkov z Bratislavy skončila v rukách polície. Poverený policajt vzniesol obvinenie 34 - ročnému V. M. a 26 - ročnému F.S. pre prečin ...



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6437ba6b351ff906963506 scaled 1 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím.


Dvojica útočníkov z Bratislavy skončila v rukách polície. Poverený policajt vzniesol obvinenie 34 – ročnému V. M. a 26 - ročnému F.S. pre prečin nebezpečného vyhrážania a prečin výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, útok sa odohral v nedeľu 30. augusta krátko pred 1:00 na parkovisku pri základnej škole na Podzáhradnej ulici v Bratislave – Podunajských Biskupiciach.

Výhrážky zabitím


Dvojica mužov tam pristúpila k dvom poškodeným, pričom jeden z obvinených držal v ruke predmet pozostávajúci z drevenej násady, reťaze a ostnatej kovovej gule – stredoveký bojový cep. Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím.

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Jeden z nich následne bojovým cepom udrel jedného z poškodených do temena hlavy, čím mu spôsobil povrchové zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Poškodený sa následne pokúsil utiecť, druhý poškodený ho však prenasledoval a vyhrážal sa zabitím.

Stredoveký bojový cep


Na základe oznámenia na linke 158 na miesto vyslali policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, ktorí na základe získaných informácií a opisu podozrivých útočníkov spozorovali na Vetvárskej ulici.

Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety zaistili pre potreby ďalšieho dokazovania. Policajti útočníkov zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú.


Zdroj: SITA.sk - Na muža zaútočil bojovým cepom, teraz čelí obvineniu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: bratislavský policajný hovorca Vyhrážky Výtržníctvo
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