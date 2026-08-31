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31. augusta 2026
Na muža zaútočil bojovým cepom, teraz čelí obvineniu – FOTO
Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím. Dvojica útočníkov z Bratislavy skončila v rukách polície. Poverený policajt vzniesol obvinenie 34 - ročnému V. M. a 26 - ročnému F.S. pre prečin ...
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31.8.2026 (SITA.sk) - Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím.
Dvojica útočníkov z Bratislavy skončila v rukách polície. Poverený policajt vzniesol obvinenie 34 – ročnému V. M. a 26 - ročnému F.S. pre prečin nebezpečného vyhrážania a prečin výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, útok sa odohral v nedeľu 30. augusta krátko pred 1:00 na parkovisku pri základnej škole na Podzáhradnej ulici v Bratislave – Podunajských Biskupiciach.
Dvojica mužov tam pristúpila k dvom poškodeným, pričom jeden z obvinených držal v ruke predmet pozostávajúci z drevenej násady, reťaze a ostnatej kovovej gule – stredoveký bojový cep. Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím.
Jeden z nich následne bojovým cepom udrel jedného z poškodených do temena hlavy, čím mu spôsobil povrchové zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Poškodený sa následne pokúsil utiecť, druhý poškodený ho však prenasledoval a vyhrážal sa zabitím.
Na základe oznámenia na linke 158 na miesto vyslali policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, ktorí na základe získaných informácií a opisu podozrivých útočníkov spozorovali na Vetvárskej ulici.
Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety zaistili pre potreby ďalšieho dokazovania. Policajti útočníkov zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú.
Zdroj: SITA.sk - Na muža zaútočil bojovým cepom, teraz čelí obvineniu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dvojica útočníkov z Bratislavy skončila v rukách polície. Poverený policajt vzniesol obvinenie 34 – ročnému V. M. a 26 - ročnému F.S. pre prečin nebezpečného vyhrážania a prečin výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako informoval bratislavský policajný hovorca Lukáš Pecek, útok sa odohral v nedeľu 30. augusta krátko pred 1:00 na parkovisku pri základnej škole na Podzáhradnej ulici v Bratislave – Podunajských Biskupiciach.
Výhrážky zabitím
Dvojica mužov tam pristúpila k dvom poškodeným, pričom jeden z obvinených držal v ruke predmet pozostávajúci z drevenej násady, reťaze a ostnatej kovovej gule – stredoveký bojový cep. Obaja obvinení sa poškodeným vyhrážali zabitím.
Jeden z nich následne bojovým cepom udrel jedného z poškodených do temena hlavy, čím mu spôsobil povrchové zranenie vyžadujúce si lekárske ošetrenie. Poškodený sa následne pokúsil utiecť, druhý poškodený ho však prenasledoval a vyhrážal sa zabitím.
Stredoveký bojový cep
Na základe oznámenia na linke 158 na miesto vyslali policajtov Pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave, ktorí na základe získaných informácií a opisu podozrivých útočníkov spozorovali na Vetvárskej ulici.
Jeden z mužov mal pri sebe stredoveký bojový cep a druhý krátku expanznú zbraň s nábojmi, pričom oba predmety zaistili pre potreby ďalšieho dokazovania. Policajti útočníkov zadržali a eskortovali na policajné oddelenie, kde sa prípadom aj naďalej zaoberajú.
Zdroj: SITA.sk - Na muža zaútočil bojovým cepom, teraz čelí obvineniu – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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