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31. augusta 2026

Vzťahy s Japonskom chceme povýšiť na úroveň strategického partnerstva, tvrdí premiér Fico – FOTO


Tagy: dekarbonizácia priemyslu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Japonsko Japonský minister zahraničných vecí Premiér Slovenskej republiky strategické partnerstvo

Za kľúčovú oblasť ďalšej spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Japonsko je pre Slovensko podľa



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779957638_2126219345439569_8098103907510243446_n 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Za kľúčovú oblasť ďalšej spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie.


Japonsko je pre Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica jedným z najvýznamnejších a najspoľahlivejších partnerov v Ázii.

„Naše vzťahy majú veľmi dobré základy a chceme ich posunúť na vyššiu úroveň. Cieľom je strategické partnerstvo, ktoré nebude iba politickým označením, ale prinesie konkrétne výsledky pre Slovensko, pre naše hospodárstvo a pre našich občanov,“ povedal Robert Fico po prijatí ministra zahraničných vecí Japonska Toshimitsua Motegiho na Úrade vlády SR.

Hospodárske vzťahy medzi Slovenskom a Japonskom


Za kľúčovú oblasť ďalšej spolupráce označil premiér hospodárstvo, investície, modernizáciu priemyslu a nové technológie. Jednou z hlavných tém rokovania bola podľa Úradu vlády SR akvizícia U. S. Steel Košice japonskou spoločnosťou Nippon Steel. Slovenská vláda ju vníma ako významný míľnik v hospodárskych vzťahoch medzi Slovenskom a Japonskom.

„To, že U. S. Steel Košice prechádza do japonských rúk, považujeme za významnú udalosť pre slovensko-japonské hospodárske vzťahy. Vláda je pripravená poskytnúť maximálnu súčinnosť, aby sa tento projekt úspešne rozvíjal. Chceme, aby Košice zostali moderným a konkurencieschopným oceliarskym centrom,“ povedal predseda vlády.

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Dekarbonizácia výroby v Košiciach


Slovenská republika podľa neho zároveň oceňuje záväzok spoločnosti Nippon investovať do modernizácie a dekarbonizácie výroby v Košiciach. Za dôležitý krok považuje aj plánovanú výstavbu elektrickej oblúkovej pece.

„Dekarbonizácia priemyslu je nevyhnutná, ale nesmie znamenať likvidáciu priemyslu. Potrebujeme investície do nových technológií a zároveň musíme chrániť konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Toto je záujem Slovenska a verím, že aj Japonska,“ zdôraznil Robert Fico.

Premiér zároveň uviedol, že Slovensko chce vytvárať priestor pre nové japonské investície a prehlbovať spoluprácu v energetike, doprave, digitalizácii či vodíkových technológiách. Návšteva Toshimitsua Motegiho je prvou návštevou japonského ministra zahraničných vecí na Slovensku po 19 rokoch.


Zdroj: SITA.sk - Vzťahy s Japonskom chceme povýšiť na úroveň strategického partnerstva, tvrdí premiér Fico – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: dekarbonizácia priemyslu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Japonsko Japonský minister zahraničných vecí Premiér Slovenskej republiky strategické partnerstvo
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