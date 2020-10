Na Národnom futbalovom štadióne budú štyri odberové miesta pre testovanie COVID-19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) -"Mestská časť Bratislava Nové Mesto nás požiadala o túto možnosť bezprostredne potom, ako sme minulý týždeň avizovali ponuku poskytnúť štátu v prípade potreby na Národnom futbalovom štadióne priestory pre umiestnenie minimálne 72 lôžok pre pacientov s diagnózou COVID-19", povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodal, že pracovníci NFŠ, a.s. medzitým identifikovali aj ďalšie vhodné priestory pre prípadné umiestnenie núdzovej nemocnice."Zatiaľ nemáme odozvu, ale, vzhľadom na medializované informácie o nutnosti premeny lôžok z iných oddelení na lôžka pre pacientov s COVID-19 dokonca už aj v Bratislave, sme zistili možnosti potrebnej dezinfekcie vytipovaných priestorov, rýchleho nákupu (do týždňa) stoviek nemocničných postelí a zabezpečenie kyslíka pre pacientov s COVID-19, povedal k tomu Pavel Komorník podľa ktorého by sa na Národnom futbalovom štadióne dalo zrejme umiestniť až 300 lôžok pre pacientov s COVID-19.Informačný servis