Taliani vyšli pre nové opatrenia voči koronavírusu do ulíc, demonštrácie sprevádzali násilnosti (video)

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Taliani v pondelok protestovali proti novým obmedzeniam proti šíreniu koronavírusu , v niektorých mestách však demonštrácie sprevádzali násilnosti. Ako informuje spravodajský portál BBC, strety hlásili napríklad v Turíne a Miláne. Protesty sa konali aj v zhruba desiatke ďalších miest, vrátane Ríma, Janova, Palerma, Neapola a Terstu.V Turíne výtržníci hádzali do policajtov zápalné fľaše. Davy poškodili viacero luxusných obchodov v centre mesta, demonštranti zapaľovali petardy a svetlice, zatiaľ čo polícia zareagovala slzným plynom. Ten použili aj v Miláne, kde sa davy skandujúce "Sloboda" dostali do stretu s policajtmi v centre mesta. Polícia tam zatkla 28 ľudí.Demonštrácie sa začali krátko po tom, čo začali platiť nové opatrenia, ktoré budú trvať do 24. novembra. Reštaurácie, bary a kaviarne od 18:00 nemôžu obsluhovať stoly, môžu však do polnoci predávať tovar, ktorý si zákazníci vezmú so sebou.Od šiestej večer musia byť tiež zatvorené kiná a posilňovne. Zakázané sú tiež kontaktné športy a 75 percent vyučovania na stredných a vysokých školách sa má uskutočňovať na diaľku.Mnohé regióny zaviedli aj nočný zákaz vychádzania. Vláda tiež vyzýva občanov, aby necestovali mimo svoje mestá, ak to nie je nevyhnutné, a ak môžu vyhli sa aj cestovaniu v hromadnej doprave.Hoci jarný celonárodný lockdown dodržiavali Taliani pokojne, nedávne obnovenie prísnejších obmedzení sa stretlo s odporom. Malé podniky argumentujú, že sa ešte zostavujú z prvého lockdownu a pre ďalšie opatrenia zbankrotujú.