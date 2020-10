Na Národnom futbalovom štadióne môže byť rýchlo 72 špeciálnych lôžok pre COVID 19

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) -"Nie sme experti v oblasti zdravotníctva, ale túto možnosť sme konzultovali s odborníkmi. Všetkých 72 lôžok vieme napojiť na zdroj elektrickej energie, pričom samotný štadión je vybavený záložným zdrojom, ktorý dokáže plne saturovať potreby celého komplexu pri totálnom výpadku elektrického prúdu," povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník a dodal, že oficiálnu ponuku firma adresovala priamo ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu.Podľa Pavla Komorníka je NFŠ, a.s. pripravená okamžite po prejavení záujmu zo strany verejných inštitúcií poskytnúť plnú súčinnosť pri adaptácii daného priestoru na poľnú nemocnicu. "Čakáme teraz na reakciu zodpovedných. Sme pripravení predviesť prípadným expertom aj ďalšie priestory v komplexe štadióna, ktoré by mohli takémuto účelu slúžiť a ktorých využitím by sa zásadne zvýšila kapacita takéhoto riešenia," povedal na záver Pavel Komorník a dodal, že firma vníma túto svoju aktivitu ako samozrejmý prejav spoločenskej zodpovednosti v časoch, kedy je to povinnosťou každého, kto takéto alebo nejaké iné možnosti má.Informačný servis