Trumpa s Bidenom čaká posledná debata, organizátori im budú radšej vypínať mikrofóny

Počas monológu musí byť oponent ticho

Trump má zo zmien obavy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.10.2020 (Webnoviny.sk) - Posledná predvolebná debata amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho demokratického protikandidáta Joea Bidena sa uskutoční so zmenami.Obom kandidátom budú vypínať mikrofóny, aby si navzájom neskákali do reči a nezopakoval sa scenár prvej, pomerne chaotickej diskusie spred troch týždňov. V pondelok to oznámila nestranícka komisia, ktorá dozerá na americké predvolebné debaty.Druhá a zároveň posledná debata kandidátov na prezidenta USA sa uskutoční 22. októbra v Nashville. Komisia rozhodla, že kým jeden kandidát na začiatku každej zo šiestich tém prednesie svoju dvojminútovú reč, jeho oponentovi zatiaľ stlmia mikrofón.Zvyšok každého 15-minútového bloku bude otvorený diskusii bez vypínania mikrofónov. Prerušenia jednotlivých kandidátov sa však započítajú do ich času.Trumpova kampaň uviedla, že sa prezident zúčastní na debate, aj napriek tomu, že má v súvislosti so zmenami v debate obavy. Šéf kampane Bill Stepien povedal, že Trump "je odhodlaný diskutovať s Joeom Bidenom bez ohľadu na zmeny pravidiel na poslednú chvíľu od zaujatej komisie pri jej poslednom pokuse poskytnúť výhodu jej favorizovanému kandidátovi".Samotný Trump sa neskôr na palube Air Force One pri návrate z Arizony vyjadril, že si myslí, že je to neférové. "Zúčastním sa, ale je veľmi neférové, že zmenili témy, a je veľmi neférové, že, znova, máme moderátora, ktorý je úplne zaujatý".