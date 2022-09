Na nekalú činnosť či korupciu upozornilo už viac ako 300 Slovákov, úrad sa poďakoval všetkým oznamovateľom

Status chránených oznamovateľov

Prípad z Košíc

Nahlasovanie korupcie na úradoch

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) začal oficiálne fungovať a poskytovať svoje služby verejnosti pred rokom a za tento čas sa na úrad obrátilo 300 ľudí, ktorí sa chceli poradiť o svojom prípade alebo oznámiť skutky, ktoré považovali za trestné.Tím právnikov na úrade sa z celkového počtu oznámení intenzívne venoval 95 podnetom. Okrem ochrany oznamovateľov išlo o právne poradenstvo a účasť v trestných, či súdnych konaniach. Informovala o tom na tlačovej besede predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová Za rok existencie úradu pribudlo 17 chránených oznamovateľov. To sú zamestnanci, ktorí podali kvalifikované oznámenie o podozrení z porušenia zákona a následne im prokurátor alebo správny orgán udelili tento status.V praxi to znamená, že napríklad na výpoveď, preradenie zamestnanca alebo zníženie jeho platu musí mať zamestnávateľ súhlas úradu.„V akej spoločnosti budeme žiť, závisí aj od toho, ako sa v kritických chvíľach zachováme. Ďakujem preto všetkým oznamovateľom, ktorí sa postavili za správnu vec," povedala Dlugošová.V prípadoch oznamovateľov ÚOO momentálne beží desať trestných konaní. Jedným z nich je aj prípad Márie Koránovej, ktorá pracovala ako hlavná ekonómka v Záchrannej službe Košice a od prokuratúry má daný status chráneného oznamovateľa. Pani Koránová oznámila polícii podozrenia, ktoré sa týkali ekonomickej trestnej činnosti.Vzápätí jej bolo zrušené miesto z "organizačných dôvodov". Po doručení výpovede sa obrátila so žiadosťou na novovzniknutý ÚOO, ktorý po naštudovaní prípadu výpoveď úspešne pozastavil.„Nezostala som v tom sama, našťastie existujú úrady ako ÚOO, organizácie a právnici a ďalší ľudia pripravení chrániť verejný záujem a práva oznamovateľov," povedala Mária Koránova.Úrad teraz k výročiu svojho fungovania taktiež spúšťa kampaň, ktorá ľudí povzbudí, aby sa nebáli korupciu nahlásiť. Kampaň zahŕňa protikorupčné koncerty, podcast alebo televízne spoty.„Našou ambíciou je, aby čo najviac ľudí vedelo o úrade a ochrane a podpore, ktorú im vieme poskytnúť. Spúšťame preto komunikačnú kampaň financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR. Postavili sme ju na známom prísloví, že mlčať je zlato. Ak však ide o podvody a korupciu, platí pravý opak, a to, že nemlčať je zlato," dodala Dlugošová.Prvý protikorupčný koncert sa uskutoční dnes v Bratislave na Hlavnom námestí o 19:00 hodine, vystúpi na ňom Jana Kirschner.