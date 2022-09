Bolesť hrdla je v jesenných mesiacoch pomerne bežná u detí aj dospelých. Ako ju liečiť?

Sprievodné problémy

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Bolesť a nepríjemné pocity v hrdle sú často sprievodným javom popri iných príznakoch chorôb ako angína či chrípka. Ide o pomerne častý problém najmä u detí, ale vyskytuje sa aj u dospelých. O to rýchlejšie k nemu dochádza, keď má osoba oslabenú imunitu.Hlavnými znakmi bolesti hrdla sú nepríjemné škriabanie, pálenie, pocit sucha a opuchu hrdla. Objaviť sa môže bolesť vystreľujúca do ucha alebo jazyka, zaľahnutie v ušiach, nechutenstvo.Pretrvávajúca bolesť hrdla môže dokonca spôsobiť odmietanie jedla a pitia. To by mohlo viesť až k strate na váhe alebo dehydratácii. Problém tiež môže nastať s rozprávaním alebo hybnosťou.Bolesť hrdla môže byť spôsobená infekčne alebo aj neinfekčne. Infekčný pôvod môže byť spôsobená baktériami či vírusmi. Ide o chrípku a nachladnutie angínu či mykózy.Neinfekčný pôvod bolesti hrdla zväčša vzniká po dlhom rozprávaní, namáhaní hrdla, kričaní, spôsobiť ju však môže aj suchý vzduch alebo podráždenie napríklad kostičkou.Práve chrípka a nachladnutie býva sprevádzaná bolesťami hrdla, ku ktorej sa pridáva bolesť kĺbov a svalov, či hlavy, kašeľ a horúčka. V tomto prípade je dôležitá prevencia a to najmä počas jesenných aj jarných mesiacov, kedy sa chrípka vyskytuje najviac. Spôsobujú ju výkyvy teplôt ale aj to, že nás nečakane zastihne dážď či vietor.Potrebné je poriadne sa obliekať, nepodceniť počasie, ale tiež hygienu. Nutné je poriadne a často si umývať ruky a dopĺňať vitamíny. Bolesť hrdla a jej liečbu netreba zanedbať. V prvom rade by mal jej pôvod a liečbu určiť lekár. V niektorých prípadoch stačí aj domáca liečba, dostatok tekutín, alebo zázraky z prírody. Ide hlavne o bylinky ako šalvia, rumanček, nechtík, propolis, slez, baza, ale aj med, citrón, slaná voda či zázvor.Dôležité je aj celkové posilnenie imunity, aby dokázala bojovať s bolesťou, či prípadným zápalom a najmä, aby sa nám bolesť nevracala. V tomto prípade nezabúdame na dopĺňanie vitamínu C, ziku, betagluténu a na posilnenie imunity pomôže aj echinacea.Vhodné je v sezónnom období aj nasadenie probiotík alebo podstúpiť očkovanie. Potrebné je doplniť vitamín D, keďže slniečko u nás svieti menej. Tak isto by sme mali prispôsobiť tomuto obdobiu našu stravu. Obsahovať by mala viac zeleniny a ovocia, a mala by byť obohatená o vlákninu. Liekom na bolesť hrdla môžu byť napríklad pastilky, spreje a kloktadlá s obsahom antiseptík. Antiseptiká sú liečivá, ktoré nám pomáhajú pri zmiernení nepríjemných príznakov spojených s bolesťou hrdla.Najčastejšie používané sú benzydamín, jodovaný povidion, chlorhexidín, a amylmetakrezol. Môžu sa vyskytovať aj v kombinácii s lokálnym anestetikom, ktoré má za úlohu tlmiť bolesť v ústnej dutine.Na liečbu možno použiť aj lokálne antibiotikum tyrotricín, ktoré je vhodné na liečbu bolestivého a zapáleného hrdla.Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.