Na Nemecko sa ženú silné búrky a krupobitie, meteorológovia varujú i pred rizikom tornád

19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Nemecká meteorologická služba (DWD) vo štvrtok varovala, že západ krajiny by neskôr počas dňa mohli postihnúť silné búrky trvajúce až do piatka i možné tornáda.V západnom a severozápadnom Nemecku DWD predpovedá na štvrtok silný dážď a krupobitie, v niektorých oblastiach vietor v nárazoch do 100 kilometrov za hodinu.V piatok by búrkový front prichádzajúci z Francúzska mohol do centrálnych regiónov priniesť extrémne zrážky. Meteorológovia zároveň varujú pred vznikom superciel, ktoré zvyšujú riziko tornád.Nemecko, tak ako mnohí jeho susedia v Európe, tento rok zažíva teplejšiu a suchšiu jar.Nemecké úrady sú vo zvýšenej pohotovosti po smrteľných záplavách, ktoré vlani v júli zasiahli časti Nemecka a Belgicka.