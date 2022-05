Združenie miest a obcí Slovenska vstupuje do štrajkovej pohotovosti, vládu žiada o pomoc

aktualizované 19. mája 2022, 14:41



19.5.2022 (Webnoviny.sk) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vstupuje od štvrtka 19. mája do štrajkovej pohotovosti. Oznámili to v stredu jeho zástupcovia po mimoriadnom sneme v Senci.Združenie vyzvalo vládu, aby za jeho aktívnej účasti prijala konkrétne opatrenia na pomoc mestám a obciam.Tie majú súvisieť s nárastom cien energií, cien stavebných materiálov, ďalej oblasťou sociálnych služieb a tiež štátnej správy v školstve a školskej samospráve. Vyplýva to z uznesenia z mimoriadneho snemu, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca združenia Michal Kaliňák Združenie podľa jeho predsedu Branislava Trégera najviac trápi daňový bonus, respektíve výpadky vo výške 618 miliónov eur. Pre tento rok je to podľa jeho slov 240 miliónov eur a v roku 2023 je to 400 miliónov eur.Za druhý vážny problém označil energetickú krízu a obstaranie energií pre mestá a obce.„Tu je všeobecne známe, že komoditná burza kolíše a nedá sa obstarať ani plyn, ani elektrická energia. Bude to niekoľkonásobne drahšie a máme obavy z toho, že ak bude výpadok týchto energií nielen v samospráve, ale aj priemysle, nastane zvýšenie nezamestnanosti, tým pádom zníženie našich príjmov, ale hlavne HDP, ktoré je plánované, sa jednoducho nenaplní,“ skonštatoval.Okrem toho poukázal na problematické verejné obstarávania, čo sa týka stavebných materiálov či prác, ktorých ceny sa navyšujú.„Dodávatelia odskakujú od zmlúv práve preto, že výkazy-výmer už nie sú aktuálne, radšej tak zaplatia zmluvnú pokutu a jednoducho zo zmluvného vzťahu odídu,“ dodal Tréger, podľa ktorého môže takáto situácia nastať aj v prípade projektov, na ktoré samosprávy čerpajú eurofondy.Snem preto v stredu zaviazal orgány ZMOSu, aby pripravili štrajk. „Účasťou predsedov samosprávnych krajov Jozefa Viskupiča Juraja Drobu na tlačovej besede nám vyjadrilo podporu Združenie samosprávnych krajov SK8, ktoré je s nami na jednej lodi, uvedomuje si vážnosť situácie a tiež negatívne dopady na ekonomickú stabilitu samospráv a na zabezpečovanie verejných služieb samospráv pre ľudí,“ uviedol pre SITA Kaliňák.Štrajkovú pohotovosť ZMOSu podporila aj Slovenská národná strana a tiež strana Aliancia-Szövetség Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek , samospráva sa tak pripája k apelu ďalších miest a obcí, že štát by mal hľadať finančné prostriedky na zníženie dopadu inflácie vo vlastných rezervách alebo prostredníctvom úspor v rezortoch a nie na úkor samospráv. Rovnako ako ostatným mestám aj Prešovu hrozí výpadok v rozpočte.„V prípade schválenia zníženia príjmu z podielovej dane by mesto Prešov zaznamenalo pokles výnosu dane z príjmov o takmer 2,83 milióna eur. Peniaze, o ktoré by mesto Prešov týmto spôsobom prišlo, nám budú chýbať pri financovaní školských zariadení, opravách ciest a chodníkov, pri údržbe zelene, ale aj v oblasti kultúry, športu a sociálnej oblasti,“ konkretizovala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. V praxi by to podľa nej znamenalo, že ľuďom sa iba presunú peniaze z jedného vrecka do druhého.„Rodiny síce dostanú od štátu finančný balíček, no tieto peniaze potom opäť zaplatia napríklad vo forme zvýšených poplatkov v školských zariadeniach,“ dodala Turčanová.