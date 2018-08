Na nemeckom festivale vztýčili provokatívnu sochu tureckého prezidenta

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. augusta (TASR) - Mnohých obyvateľov západonemeckého Wiesbadenu "podráždila" socha tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, ktorú sa objavila v centre tohto mesta v rámci festivalu umenia. Štyri metre vysoká plastika v zlatej farbe bola prekvapením aj pre miestne úrady, keďže v žiadosti o povolenie inštalácie chýbal konkrétnejší opis diela, informovala v utorok tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na vyjadrenie samosprávy.Podľa nemenovanej hovorkyne sa množia telefonické sťažnosti od občanov, ktorým nie je jasné, že ide o súčasť prebiehajúceho bienále súčasného umenia. Masívna postava so zdvihnutou pravou rukou pripomína svetoznámu sochu niekdajšieho irackého vládcu Saddáma Husajna, strhnutú v roku 2003 pri americkej invázii do Bagdadu, doplnila agentúra AP.Mottom prebiehajúceho festivalu vo Wiesbadene sú "zlé správy". Sochu Erdogana, ktorý má presne o mesiac pricestovať do Nemecka na štátnu návštevu, medzičasom pokryli grafity s neslušným obsahom.Vo vzťahoch medzi Ankarou a Berlínom došlo k napätiu po tom, ako Turecko zažilo neúspešný pokus o prevrat z júla 2016, v reakcii na ktorý Ankara následne pozatýkala mnoho ľudí vrátene viacerých nemeckých občanov.