Rada pre vysielanie a retransmisiu opäť ukladala vysielateľom pokuty

Bratislava 28. augusta (TASR) – Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) uložila štyri pokuty v celkovej výške 46.100 eur vysielateľom MAC TV, Markíza – Slovakia, GES Slovakia a Rádio WOW. TASR o tom informovala hovorkyňa RVR Lucia Michelčíková.Prvú pokutu 35.000 eur dostal vysielateľ MAC TV za programovú službu JOJ, JOJ Plus a Wau. Tie v odvysielanom programe ešte v decembri 2017 porušili zákon o počte povolených prerušení programu reklamou.Druhú pokutu vo výške 10.000 eur dostal vysielateľ Markíza – Slovakia za programovú službu TV Markíza za porušenie zákona o ochrane maloletých za to, že program označili ako nevhodný pre divákov do 12 rokov, pre expresívne vyjadrovanie mal byť program nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov.Za sexuálne deviácie prezentované alebo spracované v texte dostal vysielateľ GES Slovakia v programovej službe Rádio Anténa Rock pokutu vo výške 1000 eur.Finančnú pokutu vo výške 100 eur dostal aj vysielateľ Rádio WOW za programovú službu RADIO WOW za to, že nedoručil rade v stanovenej lehote štatistiku o odvysielaných programoch obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za mesiac január 2018.RVR zároveň uložila štyri sankcie v podobe upozornenia na porušenie zákona a začala tri správne konania.