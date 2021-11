Na Nemeckom pohári sa v slovenskom tíme predstaví 12 extraligistov, šiesti z nich sú nováčikovia

Iba štyria hrali kvalifikáciu

Brankári: Filip Belányi (HC '05 Banská Bystrica), Matej Tomek (HC Kometa Brno/ČR)



Obrancovia: Peter Čerešňák (HC Plzeň/ČR), Daniel Gachulinec (HC Slovan Bratislava), Mislav Rosandič a Michal Ivan (obaja HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds/USA/WHL), Patrik Koch (HC Vítkovice Ridera/ČR), Dávid Mudrák (HK Dukla Ingema Michalovce), Martin Vitaloš (HK Nitra)



Útočníci: Jozef Baláž, Samuel Buček, Adrián Holešinský, Filip Krivošík (všetci HK Nitra), Dávid Gríger (HC Bílí Tygři Liberec/ČR), Michal Krištof (HC Kometa Brno/ČR), Filip Mešár (HK Poprad), Pavol Regenda (HK Dukla Ingema Michalovce), Miloš Roman a Patrik Hrehorčák (obaja HC Oceláři Třinec/ČR), Samuel Takáč (HC Slovan Bratislava), Juraj Šiška (HC Nové Zámky).



10.11.2021 (Webnoviny.sk) - S ročnou prestávkou sa predstavia slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári v Krefelde.V spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko to bude od štvrtka do nedele vôbec prvá medzinárodná turnajová konfrontácia prípravného charakteru od februára 2020, keď v Poprade na Kaufland Cupe Slováci hostili Bielorusov a Rusov.Olympijský tím Ruska bude aj tentoraz súperom Slovenska. Okrem toho aj Švajčiari a domáci Nemci. Slovenskí hokejisti na Nemeckom pohári v minulosti štyrikrát triumfovali.Tréner Craig Ramsay berie do Nemecka až šesť nováčikov a len štyroch hráčov, ktorí sa predstavili na augustovej úspešnej olympijskej kvalifikácii v Bratislave.Možnosť pobiť sa o olympijskú účasť v Pekingu bude mať až 12 hráčov z najvyššej domácej súťaže (piati budú z HK Nitra) a ďalších deväť z českej extraligy.Jediným legionárom mimo Česka je mladý obranca Samuel Kňažko , ktorý však už medzitým ukončil svoje pôsobenie vo fínskom TPS Turku a pokračoval bude v zámorskej WHL."Pristúpili sme k prestavbe tímu. Chceme dať šancu či najväčšiemu počtu mladých konkurencieschopných hráčov, aby sme ich videli na medzinárodnej úrovni. Chceme si utvoriť názor, s kým môžeme v budúcnosti počítať," uviedol asistent generálneho manažéra reprezentácie SR Oto Haščák pre RTVS.Prvé minúty v reprezentačnom A-tíme Slovenska čakajú na útočníkov Samuela Takáča, Jozefa Baláža, Juraja Šišku a Filipa Mešára, Nováčikmi sú aj obranca Dávid Mudrák a brankár Filip Belányi."Nemám konkrétne očakávania. Chcem podať čo najlepší výkon a uvidíme, ako to dopadne," uviedol Juraj Šiška pre RTVS. Útočník Nových Zámkov je s 10 gólmi tretí najlepší strelec Tipos extralligy."Je to odmena a pocta, že môžem byť v reprezentácii," zamyslel sa Jozef Baláž z HK Nitra, ktorý je s bilanciou +13 najlepším hráčom extraligy v štatistike plus/mínus.Až 19 bodov v úvodných 15 zápasoch sezóny nazbieral Samuel Takáč. Útočník HC Slovan Bratislava je vo veku 29 rokov zároveň najstarší z poltucta nováčikov v modrom či bielom drese s dvojkrížom."Keď som bol vo veku väčšiny chlapcov na tomto zraze, mali sme viac hráčov v KHL a cesta do reprezentácie nebola taká ako teraz," podotkol Takáč.Lídrom slovenskej obrany v Krefelde by mal byť Peter Čerešňák . Dvadsaťosemročný obranca Plzne má na konte 83 reprezentačných štartov, čo je o 38 viac ako druhý najskúsenejší člen súčasnej Ramsayho partie útočník Michal Krištof Zároveň Čerešňák v tejto sezóne českej najvyššej súťaže nazbieral už 15 bodov (3+12) a je jeden z troch najproduktívnejších bekov súťaže."Budem veľmi rád, keď strelím gól, ale nič nesľubujem," poznamenal dlhoročný reprezentant."Je to špičkový obranca na európskej úrovni. Nebudem prekvapený, ak skončí po tejto sezóne v KHL, a nehovorím, že to nemôže byť aj NHL. Momentálne predvádza úroveň obrancu NHL," prezradil Oto Haščák na adresu Čerešňáka pre RTVS.V slovenskom tíme nastala pred stredajším odchodom do Krefeldu ešte jedna zmena.Útočník Komety Brno Andrej Kollár sa zranil počas tréningu a v nominácii ho nahradil Patrik Hrehorčák z tímu českého majstra HC Oceláři Třinec."Patrik má v klube dobrú formu. Je to typ rýchleho útočníka so šikovnými rukami, ale platný aj v defenzívnych činnostiach. Dobre zapadne do skladby mužstva,“ informoval Haščák.Výsledky slovenského tímu na Nemeckom pohári majú v ostatných rokoch klesajúcu tendenciu.Po celkovom triumfe v sezóne 2016/2017 ešte pod vedením Zdena Cígera prišli už s kanadským trénerom Ramsaym umiestnenia na druhej (2017), tretej (2018) a štvrtej priečke (2019).Slováci začnú svoju misiu v Krefelde vo štvrtok o 16.15 h proti Švajčiarom. Po dni voľna sa v sobotu predstavia proti Rusom (18.00) a v nedeľu zakončia turnaj súbojom s domácimi Nemcami (14.30).