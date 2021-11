Slovenskí futbalisti chcú v závere kvalifikácie získať šesť bodov. Stále reprezentujeme, vraví Hamšík

Chcú potvrdiť zlepšený prejav

Bude sa rátať koeficient

Slovinci majú lepšiu bilanciu

Víťaz skupiny nie je istý

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poslednému domácemu zápasu Slovákov v kvalifikácii MS 2022 vo futbale bude chýbať postupový náboj, ale zverenci Štefana Tarkoviča chcú zdolať Slovincov a obsadiť konečnú tretiu priečku v H-skupine.Slovenskí futbalisti majú pred štvrtkovým súbojom v Trnave v tabuľke rovnako ako Slovinci desať bodov a pred sebou trojbodový cieľ."Jednoznačne chceme nadviazať na výkonnosť z ostatných zápasov. A zlepšený herný prejav chceme potvrdiť aj výsledkovo. Chceme skončiť na treťom mieste v našej skupine a urobíme pre to všetko," nabádal Štefan Tarkovič ešte v prvý deň reprezentačného zrazu v Senci.V strede poľa bude Slovákom chýbať skúsený Juraj Kucka , ale Marek Hamšík je opäť pripravený. Tridsaťštyriročný stredopoliar lídra tureckej ligy Trabzonsporu odohral v najcennejšom drese už 134 zápasov, no motivácia mu stále nechýba."Škoda, že už nie sme v hre o postup, ale stále je to kvalifikácia a my reprezentujeme Slovensko. Chceli by sme v zostávajúcich dvoch zápasoch získať šesť bodov a dobre ukončiť kvalifikáciu. Proti Slovinsku aj na Malte pôjdeme za šiestimi bodmi," uviedol Hamšík na oficiálnom webe Slovenského futbalového zväzu.Na predchádzajúcom reprezentačnom zraze pred zápasmi v Rusku a Chorvátsku nechýbal ďalší dôležitý hráč stredu poľa Stanislav Lobotka , svalové zranenie mu však nedovolilo zapojiť sa do tréningov aj zápasov so spoluhráčmi z národného tímu.Teraz by už mal byť k dispozícii, hoci vo svojom talianskom klube SSC Neapol zatiaľ pravidelne nehráva."Je pozitívne, že je naspäť v tréningovom procese. Na Stana Lobotku som nezmenil názor od začiatku jeho pôsobenia v reprezentácie - môže nám výrazne pomôcť," pripomenul Tarkovič."Budeme chcieť ukázať pekný futbal a vyhrať oba zápasy. Ide o čo najlepšie umiestnenie v skupine, bude sa rátať koeficient pre ďalšiu kvalifikáciu a na tribúnach budú ľudia, naši fanúšikovia. Pre nich to chceme dať," burcoval Lobotka.Domáci súboj proti Slovincom odohrajú slovenskí futbalisti 11. novembra od 20.45 h v Trnave pod fínskou taktovkou. Hlavným bude Mattias Gestranius.Slováci z doterajších piatich zápasov proti Slovincom v rámci kvalifikácií na MS zvíťazili iba raz a bilanciu 1-1-3 so skóre 3:6 si budú chcieť vylepšiť.Spolu s prípravnými zápasmi majú slovenskí futbalisti proti slovinským bilanciu 2 víťazstvá - 2 remízy a 3 prehry.Zatiaľ naposledy oba tímy stáli proti sebe pred vyše dvoma mesiacmi v rámci aktuálnej kvalifikácie MS 2022 a v Ľubľane sa zrodila remíza 1:1.V ďalších dvoch zápasoch H-skupiny sa stretnú dvojice Rusko - Cyprus (18.00) a Malta - Chorvátsko.(20.45).Ak favoriti nezakopnú, Rusi si udržia dvojbodový náskok na čele pred Chorvátmi a o víťazovi skupiny rozhodne ich vzájomný duel v nedeľu v Splite.1. Rusko 8 6 1 1 13:5 192. Chorvátsko 8 5 2 1 13:3 173. Slovensko 8 2 4 2 9:8 104. Slovinsko 8 3 1 4 9:9 105. Malta 8 1 2 5 8:17 56. Cyprus 8 1 2 5 3:13 5