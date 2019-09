Na Nemecku je vidieť, že prechod na low-carbon economy je zdĺhavý

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. septembra ((TASR) - Na príklade Nemecka je vidieť, že napriek politickej a ekonomickej podpore je prechod na tzv. low-carbon economy (nízkouhlíkovú ekonomiku) veľmi zdĺhavý. V súčasnosti sa obnoviteľné zdroje energie (OZE) javia byť pomerne riskantné, avšak predikcie a budúce výzvy naznačujú príležitosti ich ďalšieho rozvoja, pretože už nie sú iba alternatívou, ale stali sa doktrínou energetiky. Vyplýva to z analýzy zverejnenej na portáli slovgas.sk.Analýza uvádza, že Nemecko sa v plnej miere spolieha na OZE, ktoré by podľa nemeckej vlády mohli nahradiť produkciu elektriny z jadra a v budúcnosti aj z uhlia.Historicky bola produkcia elektrickej energie založená na čiernom uhlí, hnedom uhlí a jadre. V roku 1990 pochádzalo až 31,1 % elektriny z hnedého uhlia, 25,6 % z čierneho uhlia, 27,7 % z jadra a 6,5 % z plynu. Ostatné zdroje mali v tomto období iba marginálny podiel. Za posledných 28 rokov prešiel energetický mix výroby elektrickej energie značnou diverzifikáciou.Celková výroba elektrickej energie v Nemecku dosiahla podľa analýzy v roku 2018 hodnotu 646,8 terawatthodín (TWh), z čoho viac ako tretinu (35 %) vyprodukovali OZE, 22,5 % pochádzalo z hnedého uhlia, 12,9 % z čierneho uhlia a rovnako aj z plynu a podiel jadra v roku 2018 predstavoval 11,8 %.tvrdí analýza.Postupným vyraďovaním jadrovej energie v Nemecku prišlo podľa údajov v analýze k jej nahradeniu čiastočne aj uhlím, v dôsledku čoho má jeho podiel z dlhodobého hľadiska konštantný charakter.konštatuje analýza.Napriek tomu, že inštalovaný výkon v elektrárňach z OZE pokrýva v ideálnych podmienkach celkovú spotrebu Nemecka, v neideálnych podmienkach dokážu OZE pokryť len 10 % spotreby. Z toho vyplýva nutnosť využívania záložných zdrojov energie, teda uhoľných a plynových elektrární, ktoré musia byť pripravené nabehnúť na plný výkon, alebo nutnosť importovať elektrinu v prípade nedostatku elektriny, prevažne z Francúzska.Na jednej strane OZE podľa analýzy zvyšujú mieru diverzifikácie dodávok energie, prispievajú k decentralizácii výroby elektriny, k vyššej nezávislosti od zahraničného importu a k celkovej dekarbonizácii, na druhej strane však spôsobujú problémy s vytváraním nestability prenosovej siete, čo ohrozuje energetickú bezpečnosť. Nestabilná povaha OZE spôsobuje nemeckým sieťovým operátorom značné ťažkosti, keďže nastávajú situácie, keď je buď priveľa elektriny z OZE, alebo, naopak, v momentoch, keď je elektriny z OZE nedostatok.uviedla analýza.Aby sa zachovala energetická bezpečnosť, je podľa analýzy nevyhnutné, aby sa s novými kapacitami OZE budovali aj silnejšie distribučné a najmä prenosové siete. Nemecko čakajú aj ďalšie výzvy, ako využívanie batériových kapacít na uskladnenie prebytkov z OZE v čase nadprodukcie. Bez možnosti akumulácie elektriny z OZE, napríklad do veľkokapacitných batérií, bude v budúcnosti veľmi ťažké dopĺňať ďalší inštalovaný výkon z týchto zdrojov bez toho, aby bol ohrozený plynulý chod prenosovej siete bez jej preťažovania a výpadkov elektriny.dodáva analýza na slovgas.sk.