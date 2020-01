Na newyorskom Times Square vítal Nový rok miliónový dav

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 1. januára (TASR) - Približne milión obyvateľov a návštevníkov amerického veľkomesta New York privítal nový rok 2020 o polnoci miestneho času (06.00 h SEČ) tradičným spúšťaním svetoznáme krištáľovej na námestí Times Square. Informovala o tom agentúra DPA.Guľa vážiaca takmer 500 kilogramov sa začala spúšťať minútu pred polnocou. Tento tradičný "rituál" nazývaný ball drop sa v centre Manhattanu organizuje od roku 1907.Následne zazneli tóny skladieb "Auld Lang Syne" a "New York, New York". Na rôznych pódiách sa potom začali vystúpenia skupín a interpretov ako LL Cool J, Alanis Morissettová, Village People BTS, Green Day, Jonas Brothers, Sheryl Crow, Shania Twainová, Christina Aguilerová, Lenny Kravitz, 50 Cent Backstreet Boys a ďalších.Mnohí účastníci osláv prišli na námestie už niekoľko hodín pred polnocou, aby si zaistili dobré miesta. Oslavy aj tentoraz sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Alkohol a zábavná pyrotechnika boli zakázané.Na zhromaždených ľudí sa zniesol dážď konfiet, ktorých bolo tentoraz použitých 1,4 tony. Podľa tradície, ktorá sa začala minulý rok, niektoré konfety obsahovali ručne napísané želania ľudí z celého sveta. V Central Parku sa o polnoci začal tradičný silvestrovský beh na trati dlhej približne šesť kilometrov.Obdobu spúšťania gule majú aj v niektorých iných amerických mestách. V mekke country, meste Nashville v štáte Tennessee, spustia z veže v miestnom parku päť metrov vysokú notu zloženú z 13 000 LED svetiel. V Libanone v štáte Pensylvánia spustia po tyči obrovskú bolonskú salámu, zatiaľ čo vo Vincennese v štáte Indiana to bude nadrozmerný melón a v Key West na Floride drag queen vo veľkej červenej topánke.