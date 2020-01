Trump: Kim Čong-un dodrží slovo v oblasti denuklearizácie

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Palm Beach 1. januára (TASR) – Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že severokórejský líder Kim Čong-un dodrží svoje záväzky týkajúce sa denuklearizácie.povedal Trump podľa agentúry Reuters novinárom pri príchode do svojho klubu Mar-a-Lago na Floride, kde sa v sprievode manželky Melanie zúčastnil na silvestrovskom večierku.Trump zopakoval, že s Kim Čong-unom má dobré vzťahy.uviedol šéf Bieleho domu.Trump narážal na svoje historicky prvé stretnutie s Kimom v roku 2018 v Singapure. Obaja na ňom prijali vágne formulované vyhlásenie oa dohodli sa na, pripomína agentúra AFP.Neschopnosť dosiahnuť dohodu o uvoľnení amerických sankcií voči Pchjongjangu a ústupkoch KĽDR však viedla k nezdaru ich druhého summitu, ktorý sa konal vlani vo februári v Hanoji.Severná Kórea následne vyzvala Washington, aby do konca minulého roka ponúkol nové ústupky v súvislosti so sankciami. Keďže sa tak nestalo, severokórejská štátna tlačová agentúra KCNA v stredu informovala, že Kim Čong-un sa rozhodol ukončiť moratórium na jadrové skúšky a testy medzikontinentálnych rakiet. Zároveň avizoval, že KĽDR v blízkej budúcnosti predstavía prijme