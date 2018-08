Na niektorých miestach Slovenska sa skončila séria tropických dní

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. augusta (TASR) - Na juhu západného a stredného Slovenska sa sobotným (11.8.) počasím ukončila séria tropických dní na čísle 19. V obci Somotor v okrese Trebišov meteorológovia zaznamenali opäť tropický deň. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.uviedli meteorológovia.Zaujímavá situácia je podľa SHMÚ na stanici Somotor na východe krajiny.priblížili meteorológovia. Išlo o 18. tropický deň v rade.dodali.Ak by v Somotore boli aj najbližšie tri dni tropické, tak by tam séria tropických dní bez prerušenia bola ukončená minimálne na čísle 21, čo by znamenalo nový rekord pre celé územie Slovenska.