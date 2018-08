V SR má do konca roka vzniknúť register železničnej infraštruktúry

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. augusta (TASR) - Na Slovensku má vzniknúť register železničnej infraštruktúry. Mal by slúžiť predovšetkým železničným podnikom, ktoré budú môcť na základe neho plánovať po technickej stránke trasy vlakov vzhľadom na svoj park železničných vozidiel.Podľa hovorkyne Dopravného úradu Evy Oravcovej by mal tento projekt začať fungovať v základnej forme ešte do konca tohto roku.avizovala pre TASR.Na vytvorenie, prevádzku a údržbu registra železničnej infraštruktúry aktuálne vyhlásil Dopravný úrad súťaž. Cenu za zákazku odhaduje vo výške 148.350 eur bez dane z pridanej hodnoty.Plánované vytvorenie registra vítajú aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR). Podľa hovorkyne spoločnosti Martiny Pavlikovej zjednoduší prístup k základným informáciám pre orgány, pre ktoré je určený, a to v jednotnom užívateľskom prostredí členských štátov Európskej únie.ŽSR ako manažér železničnej infraštruktúry majú zhromaždiť príslušné údaje pre register infraštruktúry a predložiť ich Dopravnému úradu, ktorý je zodpovedný za vedenie tohto registra.Register by mal tak okrem iného poskytovať údaje o železničnej infraštruktúre napríklad výrobcom železničných vozidiel, ktorí ich potrebujú na projektovanie vozidiel, ktoré budú po daných trasách jazdiť.Zároveň by mal poskytovať údaje o infraštruktúre železničným podnikom, aby si overili zlučiteľnosť plánovanej vlakovej dopravy so železničnou infraštruktúrou. Súčasne by mal slúžiť aj pre výber vhodných vlakov v súvislosti s parametrami danej trasy a obmedzeniami, ktoré pre ňu platia. Určený je teda podľa Pavlikovej skôr pre ostatné orgány než pre manažéra infraštruktúry. ŽSR vzhľadom na svoje potreby evidujú oveľa viac údajov o infraštruktúre.