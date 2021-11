Na novembrových námestiach silne rezonovala aj téma životného prostredia, ochranári boli rešpektovaní

Katastrofálny stav životného prostredia

Kopírovanie vyhlásení bolo prejavom odvahy

Úsilie "neviditeľných ľudí"

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.11.2021 (Webnoviny.sk) - Aj životné prostredie bolo jednou z tém, ktoré silne rezonovali na námestiach v novembri 1989. Ako pre agentúru SITA pri príležitosti dnešného výročia udalostí spred 32 rokov uviedla doktorandka z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Júlia Čížová, vo vtedajších prieskumoch verejnej mienky ľudia označovali znečistenie prírody za jeden z najväčších problémov.Nielen v Bratislave pritom v tom čase existovalo silné ochranárske hnutie pôsobiace pod hlavičkou Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK).„Ochranári zachraňovali rozpadajúce sa kultúrne a technické pamiatky, brigádovali na dreveniciach, udržiavali mestskú zeleň či organizovali tábory. Medzi širšou verejnosťou sa v roku 1987 zviditeľnili kritickým dokumentom Bratislava/nahlas," povedala historička s tým, že v materiáli ochranári zhromaždili údaje o katastrofálnom stave životného prostredia hlavného mesta a požadovali nápravu. Štátna moc sa však snažila tieto informácie popierať a cenzurovať.Odvaha, pracovitosť a organizačné schopnosti ochranárov sa podľa Čížovej nestratili ani vo „víre" revolúcie. „Novovzniknutej Verejnosti proti násiliu (VPN) dali k dispozícii svoje priestory na dnešnej Mariánskej (vtedajšej Markušovej) ulici v Bratislave. Z bratislavského ochranárskeho sekretariátu sa stala telefónna ústredňa, tlačiareň a koordinačné centrum," zdôraznila s tým, že mimoriadne dôležité bolo, že k dispozícii mali aj rozmnožovací stroj – tzv. cyklostyl.„V tom čase to bola veľká vzácnosť, rovnako ako prvé xeroxy. Za použitie takého stroja bola v podnikoch a organizáciách vždy zodpovedná konkrétna osoba a v chaose tých dní nikto nevedel s istotou, či sa celá situácia nezvrtne do násilia a prenasledovania," vysvetlila historička.Doplnila, že kopírovanie a distribúcia revolučných vyhlásení VPN či Občianskeho fóra bolo vtedy naozaj prejavom odvahy. Sekretariát podľa Čížovej zavalili stovky listov a otázok od ľudí z celého Slovenska. „Zisťovali, ako robiť štrajk či zakladať skupiny VPN v podnikoch. Neskôr sa Koordinačné centrum VPN presunulo do Mozartovho domu na dnešnej Ventúrskej ulici," uviedla.Historička zároveň pripomína, že aj mnohí z výrazných predstaviteľov VPN sa pred Novembrom 1989 angažovali práve v ochranárskom hnutí. Cituje pritom prejav ochranára a budúceho poslanca Mikuláša Hubu z 24. novembra 1989: „To, ako bola zdevastovaná slovenská príroda, krajina, za posledné dve desaťročia, priam vyráža dych. O čo bolo menej slobody skutočnej, o to bolo viac slobody drancovania," vyhlásil.Na príklade ochranárskych dobrovoľníkov sa podľa Čížovej tiež dá ilustrovať úsilie „neviditeľných ľudí“, ktorí síce nestáli na tribúnach, no v pozadí spravili veľa práce, bez ktorej by sa revolúcia nedala uskutočniť. „Ochranári boli v Novembri 1989 silnou a rešpektovanou spoločenskou silou, ktorá si už dávno pred Nežnou revolúciou získala dôveru mnohých ľudí," dodala historička.