Na novom albume M. Spirita spolupracoval aj R. Müller

Majk Spirit. Foto: Lukáš Valentovič/TASR Majk Spirit. Foto: Lukáš Valentovič/TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenský raper Majk Spirit ohlasuje po siedmich rokoch od sólového debutu svoj tretí štúdiový počin. Po prvotine Nový človek, dvojalbume Y a trojročnej pauze prichádza s novinkou, na ktorej sa po jeho boku objavia speváčky Monika Bagárová, Anita Soul, Veronika Strapková. Na novom albume spolupracoval tiež s Richardom Müllerom, ktorý sa podieľa na poslednej skladbe s názvom Nie som tu náhodou."Rovnaký názov zároveň nesie aj celý album, ktorý obsahuje 18 skladieb s celkovou dĺžkou viac ako 70 minút. Nahrával sa v štúdiu StarMusic. Výkonnými producentmi albumu sa stali Majk Spirit v tandeme s Romanom Zámožným," TASR informovala PR manažérka Adriána Čahojová."Myslím si, že nikdy som nebol s albumom spokojný tak ako teraz," vyjadril svoje pocity raper po vyše ročnej práci na textoch a v nahrávacom štúdiu. "Majk ma požiadal, aby na jeho albume bolo intro z mojej piesne Kristove roky, poslal mi to a páčilo sa mi to. Potom ma pozval, aby som odspieval jeden refrén, a urobil som to rád," komentoval spoluprácu Müller.Fanúšikovia môžu očakávať prvé single podporené pôsobivými videoklipmi. Prvý z nich k skladbe Spokojný sa točil na východe Slovenska a pod klipom je podpísaný Dušan Krajčovič. "Tešiť sa môžeme aj na turné, ktoré však prebehne až začiatkom budúceho roka," poznamenala Čahojová.Vydanie je naplánované na začiatok decembra. "No fanúšikovia si môžu album predobjednať už teraz exkluzívne na majkspirit.sk a získať tak najnovšie CD aj s Majkovým podpisom," dodala.