Speváčka Dido vyráža po 15 rokoch na turné, predstaví sa v Prahe aj vo Viedni

* občianskym menom Dido Florian Cloud de Bounevialle O´Malley Armstrong, sa narodila 25. decembra 1971 v Londýne a hudbe sa začala naplno venovať v roku 1995. Zažiarila najmä debutovým albumom No Angel z roku 1999, z ktorého pochádzajú jej najväčšie hity ako Here With Me, Thank You či Angel.



Po tejto nahrávke nasledovali albumy Life For Rent (2003), Safe Trip Home (2008) a Girl Who Got Away z roku 2013. Pripravovaný budúcoročný album Still On My Mind predznamenáva singel Hurricanes, ktorý vyšiel v pondelok.





BRATISLAVA 12. novembra (WebNoviny.sk) - Po pätnásťročnej pauze vyráža budúci rok na turné anglická speváčka Dido, ktorá sa preslávila na prelome tisícročí hitmi ako Here With Me, White Flag a tiež skladbou Stan, v ktorej vypomáha vokálmi rapperovi Eminemovi.Ako v pondelok informovala česká agentúra Fource Entertainment, 5. mája 2019 sa Dido predstaví v pražskom Fore Karlín, pričom vstupenky na tento koncert sa začnú predávať už 16. novembra. Okrem toho speváčka vystúpi napríklad aj 11. mája vo viedenskej Stadthalle.Dido na budúcoročnom turné predstaví svoj nový album Still On My Mind, ktorý by mal vyjsť 8. marca. Na albume sa podľa samotnej speváčky prejavujú jej folkové začiatky, ale aj láska k hiphopu. "Chcela som zachytiť všetky pocity, ktoré mám, keď počúvam hudbu. Išlo mi o vystihnutie toho momentu, keď si uvedomíte, že na svete nič viac nepotrebujete. Príprava nového albumu bola magickou skúsenosťou," hovorí speváčka o pripravovanej nahrávke, ktorú jej produkoval okrem iných aj Brian Eno.