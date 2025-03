Na Novú scénu sa vracia legendárny muzikál Cats

Bratislavské Divadlo Nová scéna (DNS) vracia po šiestich rokoch na svoje javisko legendárny tanečný muzikál Cats/Mačky. Obnovenú premiéru svetového muzikálu z dielne Andrewa Lloyda Webbera uvedie vo štvrtok 6. marca. Informovali o tom tvorcovia na utorkovej tlačovej konferencii.





"Vďaka neobvykle náročnému spojeniu hudby, tanca a spevu je považovaný za jeden z najlepších neamerických muzikálov všetkých dôb," uvádza divadlo k hudobnému dielu podľa knižky T. S. Eliota, ktoré doteraz videlo viac ako 70 miliónov divákov a získalo viacero ocenení Tony a Grammy. Ústredná skladba Memory sa stala jednou z nahranejších piesní za posledných 30 rokov.Slovenská premiéra Cats v DNS v roku 2016 očarila divákov, kritikov aj londýnskych licencorov. Pôvodné režijné naštudovanie Gabriely Petrákovej spred deviatich rokov sa tak v obnovenej inscenácii nemenilo, výraznejšie sa menilo obsadenie. Nielen úlohy choreografa sa zhostil Ladislav Cmorej, ktorý je zodpovedný aj za režijné naštudovanie muzikálu. Pripustil, že jeho úloha nebola zložitá, keďže mal oživiť už hotové dielo."Nemali sme problém si to osviežiť, z pôvodného obsadenia máme asi polovicu ľudí, polovicu sme museli doplniť, ale keďže v našej krajine máme šikovných ľudí, vybrali sme najlepších, akých sme mohli," uviedol Cmorej s tým, že dielo znovu naštudovali za relatívne krátky čas. Tvorcovia si dovolili aj kozmetické úpravy. "V rámci obsadenia nám napríklad pribudol človek, ktorý mal špeciálne pohybové schopnosti, tak som ho ako správny choreograf s láskou ´vyžmýkal´," dodal.Muzikál Mačky je hudobne multižánrový, podľa dirigenta Ľubomíra Dolného si vyžaduje hudobníkov, ktorí sa cítia dobre v rockových, popových, jazzových či klasických partoch. "Je to zábava pre hudobníkov, pretože si v priebehu dva a pol hodiny zahrajú všetko," podčiarkol k náročnosti muzikálu Dolný, ktorý diriguje 11-členný orchester.V kostýmoch Ľudmily Várossovej dostane v hravom muzikáli priestor 27 mačacích postáv. Jednou z nich je starý divadelný kocúr Múz, ktorého si opäť zahrá Karol Čálik. Onedlho 80-ročný herec a umelecký riaditeľ DNS priznal, že táto postava je preňho symbolická, pretože Múzov príbeh svojím spôsobom kopíruje hercov divadelný život. "Pre mňa je to možno aj rozlúčka s mojou hereckou kariérou. Nečakal som, že na jej sklonku sa mi dostane ešte takej príležitosti, som veľmi vďačný, že sa tak stalo," povedal Čálik. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť aj na Mirku Gális Partlovú, Jána Slezáka, Lenku Kopuncovú Feckovú či Jakuba Janotíka.