Video: Skupina Tolstoys zverejnila novú skladbu Ringing Tone

Po úspešnom minulom roku a vydaní albumu No Limit To Love prichádza slovenská skupina Tolstoys s hudobnou novinkou. Singel Ringing Tone je prvou ochutnávkou z pripravovaného albumu, ktorý vyjde ešte tento rok. Tolstoys sú prvým a zatiaľ jediným slovenským interpretom, ktorému sa podarilo vystúpiť na legendárnom festivale Glastonbury. Práve na turné po Európe začali vznikať nové skladby. Prvou z nich bola Ringing Tone.



"Pieseň Ringing Tone k nám prišla akoby sama. Ležali sme v parku a v ten deň sme objavili jeden z našich obľúbených albumov Ali Farka Touré - Talking Timbuktu (with Ry Cooder). Nevedeli sme sa ho nabažiť, počúvali sme ho celý asi trikrát dokola. Večer sme prišli domov a Andy začal hrať prvé tóny Ringing Tone, pesničku sme napísali asi za hodinu a hneď sme si ju obľúbili. Potom sme ju zaradili aj do koncertného programu a stala sa vrcholom práve prebiehajúceho turné," priblížila vznik skladby skupina Tolstoys.



"Nahrávali sme všetci spolu live ako kapela. Chceli sme, aby ľudia pri počúvaní mali pocit blízkosti, lebo práve ten rezonoval celým naším turné, na ktorom piesne postupne vznikali. Je to surové, neučesané, naozajstné a tak sa nám to páči. Je to príbeh nás v jednom čase a priestore. Našou snahou bolo, čo najvernejšie, najúprimnejšie a najintímnejšie zachytiť energiu medzi nami a presne v tomto intímnom duchu sa rodil náš nový album The Buzz," dodáva kapela.



Videoklip k piesni Ringing Tone nakrútila a režírovala mladá filmárka Elis Ward. Celý klip sa odohráva v jednej miestnosti štúdia, kde sa skladba nahrávala. Okrem kapely sa v ňom objaví aj množstvo jej blízkych ľudí a priateľov.



"Všetci ľudia v klipe sú naši kamaráti, ktorých sme pozvali v jedno nedeľné ráno k nám do Sundown Studios a jediné, čo sme im povedali, bolo, aby sa obliekli farebne a pohodlne. Bolo to najviac pohodové natáčanie, aké sme kedy zažili. Pesničku kamoši počuli prvýkrát, až keď sa zapla kamera - chceli sme totiž zachytiť čo najautentickejšie reakcie," hovorí speváčka Ela Tolstova.