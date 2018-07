Na obchodnú vojnu môžu viac ako Čína a USA doplatiť Slovensko a Česko

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 5. júla (TASR) - Zvyšujúce sa napätie medzi Čínou a USA a riziko vypuknutia plnej obchodnej vojny by sa mohlo výrazne odraziť aj na iných ekonomikách než sporiacich sa veľmociach, a to najmä na ekonomikách zo strednej Európy. Poukazujú na to ekonómovia zo spoločnosti Pictet Asset Management v Londýne.Agentúra Reuters zverejnila, že model Pictet Asset Management je postavený na zavedení 10-% dovozných ciel na produkty z USA, ktoré by sa v plnej miere presunuli na plecia spotrebiteľov. V takom prípade by sa svetová ekonomika mohla dostať do takzvanej stagflácie (kombinácia vysokej inflácie a stagnácie ekonomiky) a firemné zisky by mohli klesnúť o 2,5 %.Takýto vývoj by do veľkej miery zasiahol krajiny silne integrované do globálnych hodnotových reťazcov. Na základe miery účasti v globálnych hodnotových reťazcoch Pictet Asset Management uviedol, že medzi krajiny, ktoré doplatia na obchodnú vojnu minimálne rovnako ako USA a Čína, ak nie ešte viac, budú patriť Luxembursko, Taiwan, Slovensko, Maďarsko a Česko.Že na prípadný obchodný konflikt môžu doplatiť najmä menšie štáty, potvrdzuje fakt, že ďalšími krajinami v prvej desiatke rebríčka naviazanosti na globálne hodnotové reťazce, ktorý zverejnila Pictet Asset Management, sú Južná Kórea, Singapur, Malajzia, Island a Írsko. Hneď na začiatku druhej desiatky sú Slovinsko a Belgicko a v prvej pätnástke sa nachádzajú ešte tri škandinávske krajiny, Nórsko, Fínsko a Dánsko.