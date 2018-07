Bezvízoví cestujúci do EÚ budú musieť požiadať o autorizáciu vstupu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 5. júla (TASR) - Občania tretích krajín, na ktorých sa nevzťahuje vízová povinnosť Európskej únie, budú musieť pred vycestovaním do Únie požiadať o autorizáciu vstupu. Vyplýva to z legislatívy, ktorú schválil vo štvrtok Európsky parlament.Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) umožní dôslednú kontrolu cestujúcich z tretích krajín, ktoré majú s EÚ bezvízový styk, ešte pred ich príchodom na územie Únie. Osobám, ktoré by mohli predstavovať bezpečnostné či epidemiologické riziko, prípadne u ktorých hrozí nelegálna imigrácia, bude vstup zamietnutý, informovalo TASR tlačové oddelenie Európskeho parlamentu.Občania vyše šesťdesiatich krajín a území, ktorí sú oslobodení od povinnosti žiadať pri krátkodobých pobytoch na území EÚ víza, budú na základe nových pravidiel musieť pred vycestovaním vyplniť elektronický formulár. Medzi povinne poskytované údaje bude patriť meno, dátum narodenia, pohlavie, štátna príslušnosť, číslo cestovného dokladu - vrátane jeho času platnosti a krajiny vydania, adresa trvalého pobytu, kontaktné informácie a členský štát, cez ktorý plánujú vstúpiť na územie EÚ.Povolenie na vstup prostredníctvom systému ETIAS bude spoplatnené sumou sedem eur a bude platné po obdobie troch rokov, prípadne do vypršania platnosti cestovného dokladu.Žiadateľ bude musieť informovať zodpovedné orgány o akomkoľvek právoplatnom rozsudku voči svojej osobe vo veci závažného trestného činu, medzi ktoré patrí napríklad terorizmus, sexuálne zneužívanie detí, obchod s ľuďmi, drogová trestná činnosť, vražda či znásilnenie. Bude tiež povinný poskytnúť informácie o svojom pobyte v špecifických vojnových alebo konfliktných zónach a o akomkoľvek správnom rozhodnutí o vyhostení z krajiny.Drvivá väčšina žiadateľov získa autorizáciu krátko po vyplnení elektronického formulára. Pokiaľ však kontrola dokladov odhalí nezrovnalosti alebo ak má žiadateľ zápis v registri trestov, vycestoval v ostatnom období do oblastí konfliktu, prípadne bol vyhostený z krajiny, poskytnuté údaje budú manuálne overené s cieľom určiť povahu a rozsah bezpečnostného či epidemiologického rizika danej osoby alebo rizika jej imigrácie do EÚ.uviedol slovenský europoslanec Ivan Štefanec.Nové nariadenie, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 494 ku 115, musí formálne odobriť aj Rada (ministrov) EÚ, aby mohlo byť zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a vstúpiť do platnosti. ETIAS by mal byť plne funkčný v roku 2021.