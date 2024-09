Na oblohe začína byť na Slovensku pozorovateľná dlhoočakávaná kométa

Na oblohe začína byť v týchto dňoch na Slovensku pozorovateľná jasná dlhoočakávaná kométa C/2023 A3. Začiatkom októbra bude veľmi nízko nad obzorom ráno pred východom Slnka a 10. októbra sa presunie na večernú oblohu. Začne sa obdobie jej najlepšej pozorovateľnosti, aj keď ho bude čiastočne rušiť svit Mesiaca. 24hod.sk o tom informoval Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov (SZA).





"Kométu nájdeme spočiatku po západe Slnka len nízko nad západo-juhozápadným obzorom, no podmienky sa budú postupne zlepšovať, nájdeme ju na stále tmavšej oblohe. Chvost kométy môže dosiahnuť dĺžku až 20 stupňov a jej dobrá viditeľnosť bez ďalekohľadu bude asi do 20. októbra, ďalekohľadom až do polovice decembra," uviedol.Zväz podotkol, že kométa C/2023 A3 bola objavená nezávisle 22. februára 2023 systémom ATLAS v Južnej Afrike a 9. januára 2023 observatóriom na Purpurovej hore v Číne. V dobe objavu bola ešte za dráhou planéty Jupiter vo vzdialenosti viac ako jedna miliarda kilometrov, no výpočet jej dráhy ju podľa neho predurčoval na jednu z najjasnejších komét ostatných desaťročí.Ako doplnil, kométa bola v perihéliu, najbližšom bode dráhy k Slnku, 27. septembra tohto roka, len vo vzdialenosti necelých 59 miliónov kilometrov od Slnka, teda bližšie ako planéta Merkúr. "Keďže kométa prelet okolo Slnka prežila a nerozpadla sa, bude peknou ozdobou oblohy. K Zemi sa priblíži 12. októbra len na 71 miliónov kilometrov a začne sa obdobie jej najlepšej viditeľnosti," dodal SZA.