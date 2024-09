Koncertom Elán 70 kapela predviedla, že má elánu na rozdávanie

Bratislavská Tipos aréna zimného štadióna Ondreja Nepelu patrí tento víkend hudbe. Slovenská legenda Elán tu v piatok večer (27. 9.) odohrala prvý zo série troch koncertov po sebe Elán 70, Elán 70 pre Vaša a Elán 70 Rock Symphony. Vo vypredanej aréne sa nenašiel snáď ani jeden divák, ktorý by neovládal texty piesní a nespieval s kapelou. Elán sa predstavil v zostave Jožo Ráž, Jano Baláž, Ľubo Horňák, Peter Farnbauer, Štefan Bugala, Pavol Bartovic, a opäť potvrdil, že má elánu na rozdávanie.



Rovných 25 skladieb vrátane troch prídavkov zaznelo z pódia, všetko samé hity a tak setlist koncertu Elán 70 možno pokojne nazvať best of. Však skoro všetky piesne sa za tie roky už stali ľudovkami. Začali dvojicou Kamaráti a Vymyslená z druhého albumu Nie sme zlí, vydaného v roku 1982, ďalšími boli Od Tatier k Dunaju, Neviem byť sám, Ulica, Zaľúbil sa chlapec, Fero, Tuláci v podchodoch, Čo je? Čo je? Čo chceš?, Dresy, Kráľovná bielych tenisiek, Človečina, Van Goghovo ucho, došlo aj na novinku z mája tohto roka Znova sa ma dotkni, úspech mala Kočka. Pri skladbe Cigary idú do neba z albumu Tretie oko prišiel Jožo na pódium s horiacou cigarou. Nasledovali Stužková, Tanečnice z Lúčnice, Smrtka na Pražskom orloji, Bosorka, Sestrička z Kramárov a Kde si.

Divácka kulisa prekonala všetky očakávania, odmenou pre vypredanú arénu boli tri prídavky Čaba neblázni, Voda, čo ma drží nad vodou a Nie sme zlí. Deväť tisícové hľadisko sa pridalo ku každej skladbe, ani ich Jožo z pódia nemusel veľmi vyzývať.



K úspechu večera prispelo mierou nemalou aj celé technické vybavenie a zázemie, Tri veľkoplošné obrazovky s dokrútkami, veľké pódium, špičkový zvuk aj svetelné efekty. Núka sa prirovnanie k športovému výkonu, keď futbalový zápas aj s prípadným predĺžením trvá 120 minút, poctivé dve hodiny v športovom stánku predviedli aj elánisti, tí však v jednom kuse bez prestávky a striedania.

Skupinu Elán založili v roku 1968 v Bratislave vtedajší spolužiaci zo základnej školy spevák Jožo Ráž, hráč na klávesové nástroje Vašo Patejdl, gitarista Juraj Farkaš a bubeník Zdeno Baláž. Prvý verejný koncert odohrali 22. apríla 1970. Slávnu éru potom odštartovali v roku 1981 albumom Ôsmy svetadiel. Na svojom konte majú 15 štúdiových albumov, ten pätnásty Najvyšší čas vyšiel v októbri 2019. Komerčne najúspešnejší bol piaty album Detektívka, ktorého predaj dosiahol takmer 700 tisíc výliskov.



Elán je najúspešnejšou československou a slovenskou rockovou skupinou. Štyrikrát po sebe, za roky 1984 až 1987 získali československého zlatého slávika v kategórii skupiny, osemkrát po sebe, za roky 1998 až 2005, vyhrali slovenského zlatého Slávika, k tomu má Jožo Ráž dvoch zlatých Slávikov ako spevák za roky 2000 a 2001. V sobotu večer (28. 9.) uvedie skupina druhý koncert Elán pre Vaša.