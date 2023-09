Na odmínovacie zariadenie Božena pre Ukrajinu sa podarilo vyzbierať 650-tisíc eur, vyrobená bude koncom roka (foto)

Nakoniec sa stal zázrak

Zamínovaná Ukrajina







Zbierku spustili 8. mája a verejnosť na ňu prispievala prostredníctvom platforiem www.darcekpreputina.eu a www.donio.sk. Získala si aj záštitu Ministerstva obrany SR. Podľa oficiálnych zdrojov je mínami pokrytá plocha veľká ako polovica Nemecka a niektoré zdroje uvádzajú, že zamínovaných je až 300-tisíc kilometrov štvorcových územia Ukrajiny. Božena 5 je slovenský efektívny odmínovací stroj. Slovenskí ženisti, s ktorými iniciatíva bola v kontakte, a ktorí slúžili na misiách OSN, potvrdili, že reálne zachraňuje životy.





„Pomáhali si s ňou na mínových poliach i v zastavaných oblastiach. Zo 600 slovenských ženistov počas piatich rokov trvajúcich odmínovacích prác v bývalej Juhoslávii nikto nezahynul," doplnila iniciatíva.



28.9.2023 (SITA.sk) - Na odmínovacie zariadeniepre Ukrajinu sa podarilo vyzbierať 650-tisíc eur. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom informovali iniciatívy Darček pre Putina Ako informoval Dodo Dobrík z projektu Darček pre Putina, aktuálne sa rozbehla výroba Boženy a rozbieha sa aj práca okolo logistiky. Predpokladá sa, že samotné odmínovacie zariadenie bude vyrobené koncom roka.Ako Dobrík vysvetlil, na začiatku zbierky si neboli istí, či danú sumu vyzbierajú. „Nakoniec sa stal zázrak a my sme to vyzbierali v omnoho kratšom čase, s akým sme počítali,“ uviedol Dobrík s tým, že sumu sa podarilo vyzbierať práve v Medzinárodný deň mieru, ktorý pripadá na 21. septembra.Počas 136 dní zbierky si kampaň prostredníctvom darcovskej platformy Donio pripísala spoločne potrebnú cieľovú sumu 650-tisíc eur. Suma v sebe zahŕňa výrobu samotnej Boženy, čo je približne 500-tisíc eur, a ďalej je to rôzne príslušenstvo, ktoré je potrebné na jej efektívne nasadenie.V sume je zahrnutá aj doprava do chersonskej oblasti na Ukrajine, balistické prvky ochrany a výcvik. Ako iniciátori zbierky vyzdvihli, výrobca Way Industries z Krupiny poskytol na samotný stroj zľavu takmer 90-tisíc eur.„Nesmieme zabúdať na to, aká obrovská plocha na Ukrajine je zamínovaná a bez potrebnej vojenskej techniky bude trvať storočia, ak by to mali robiť len ľudia. Nerobíme si ilúzie, že jedna Božena bude stačiť. Avšak vďaka zbierke sa nám darilo a darí o téme nebezpečenstva mín hovoriť a upozorňovať svet a vlády, že aj v tomto smere treba Ukrajine pomáhať,“ doplnila Zuzana Izsáková z iniciatívy Mier Ukrajine.