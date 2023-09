Únia bude diskutovať o rozšírení členských štátov, najmä o krajiny východnej Európy a západného Balkánu

Stretnutie ministrov

Potreba vnútornej prípravy

28.9.2023 (SITA.sk) - Európska únia (EÚ) bude diskutovať o rozšírení z 27 na 36 členských štátov, predovšetkým o štáty východnej Európy a západného Balkánu. Vyplýva to z oznámenia o neformálnom stretnutí ministrov, ktoré zverejnil web španielskeho predsedníctva v Rade EÚ. Spomenuté stretnutie ministrov sa koná v dňoch 28. a 29. septembra v španielskej Murcii s cieľom prediskutovať všeobecné otázky a rozšírenie Únie.Bude to aj určitá prípravná etapa na zasadnutie Európskeho politického spoločenstva naplánované na 5. októbra v Granade, kde bude jednou z ústredných tém aj otázka rozšírenia.„Hlavným ťažiskom neformálneho stretnutia ministrov v jeho prvý deň, vo štvrtok 28. septembra, bude potreba vnútornej prípravy na prípadnú EÚ až s 36 členskými štátmi a zároveň posilnenie podpory kandidátskych krajín,“ uvádza sa v oznámení.Počas tohto neformálneho stretnutia je naplánovaných niekoľko stretnutí pod vedením eurokomisára pre rozšírenie Európskej únie a susedskú politiku Olivéra Várhelyiho. Ten už skôr podporil harmonogram prijímania kandidátskych krajín do EÚ do roku 2030, ktorý navrhol predseda Európskej rady Charles Michel.