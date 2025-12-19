|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Judita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. decembra 2025
Na odoslanie balíka so zárukou doručenia do Vianoc je už najvyšší čas, kuriozitám sa však radšej vyhnite
Piatok je posledný deň na podanie zásielky so zárukou doručenia do Vianoc. Slovenská pošta zároveň pripomína, ktoré predmety nesmú byť súčasťou balíkov kvôli ...
Zdieľať
19.12.2025 (SITA.sk) - Piatok je posledný deň na podanie zásielky so zárukou doručenia do Vianoc. Slovenská pošta zároveň pripomína, ktoré predmety nesmú byť súčasťou balíkov kvôli bezpečnosti a zdraviu.
Medzi zakázanými vecami sú rýchlo sa kaziace potraviny ako vajcia, syry či klobásy, živé a ohrozené zvieratá (okrem včiel, svrčkov, pijavíc a hodvábnikov), voľne rastúce rastliny, omamné látky, jedy, výbušniny, zbrane a predmety s urážlivým obsahom.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová uviedla, že sa stretávajú s netradičnými zásielkami vrátane hada, ktorý sa raz v balíku uvoľnil, papagája, ktorý zostal na pošte, nafúkaných balónov či včelích úľov so špeciálnym zabezpečením. Posielanie klobás a mäsa napriek zákazu zostáva bežné.
Najvýhodnejší spôsob podania balíka je elektronicky cez aplikáciu alebo ePodací hárok, kde sú zásielky až o 20 % lacnejšie. Po vyplnení a zaplatení aplikácia generuje štítok alebo kód, ktorý sa nalepí na zásielku. Balík je možné odovzdať v BalíkoBOXe, Alzaboxe, na pobočke pošty alebo poslať expresom cez kuriéra.
Slovenská pošta ponúka viac než 2 100 kontaktných miest po celom Slovensku na podanie a vyzdvihnutie zásielok. Výnimočne je možné balík nevyzdvihnutý zo samoobslužného zariadenia uchovať až 18 dní na pošte.
Slovenská pošta odporúča poslať vianočné darčeky najneskôr do 19. decembra 2025, aby zásielka dorazila včas.
Zdroj: SITA.sk - Na odoslanie balíka so zárukou doručenia do Vianoc je už najvyšší čas, kuriozitám sa však radšej vyhnite © SITA Všetky práva vyhradené.
Usmernenia k obsahu balíkov
Medzi zakázanými vecami sú rýchlo sa kaziace potraviny ako vajcia, syry či klobásy, živé a ohrozené zvieratá (okrem včiel, svrčkov, pijavíc a hodvábnikov), voľne rastúce rastliny, omamné látky, jedy, výbušniny, zbrane a predmety s urážlivým obsahom.
Hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Peterová uviedla, že sa stretávajú s netradičnými zásielkami vrátane hada, ktorý sa raz v balíku uvoľnil, papagája, ktorý zostal na pošte, nafúkaných balónov či včelích úľov so špeciálnym zabezpečením. Posielanie klobás a mäsa napriek zákazu zostáva bežné.
Podanie a vyzdvihnutie zásielky
Najvýhodnejší spôsob podania balíka je elektronicky cez aplikáciu alebo ePodací hárok, kde sú zásielky až o 20 % lacnejšie. Po vyplnení a zaplatení aplikácia generuje štítok alebo kód, ktorý sa nalepí na zásielku. Balík je možné odovzdať v BalíkoBOXe, Alzaboxe, na pobočke pošty alebo poslať expresom cez kuriéra.
Slovenská pošta ponúka viac než 2 100 kontaktných miest po celom Slovensku na podanie a vyzdvihnutie zásielok. Výnimočne je možné balík nevyzdvihnutý zo samoobslužného zariadenia uchovať až 18 dní na pošte.
Slovenská pošta odporúča poslať vianočné darčeky najneskôr do 19. decembra 2025, aby zásielka dorazila včas.
Zdroj: SITA.sk - Na odoslanie balíka so zárukou doručenia do Vianoc je už najvyšší čas, kuriozitám sa však radšej vyhnite © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Únia nevydala Ukrajinu napospas Putinovi, Slovensko je však podľa Korčoka čiernym pasažierom
Únia nevydala Ukrajinu napospas Putinovi, Slovensko je však podľa Korčoka čiernym pasažierom
<< predchádzajúci článok
Henkel Global Business Solutions⁺ sa umiestnili medzi TOP 20 centrami zdieľaných služieb na svete
Henkel Global Business Solutions⁺ sa umiestnili medzi TOP 20 centrami zdieľaných služieb na svete