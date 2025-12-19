|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Judita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. decembra 2025
Únia nevydala Ukrajinu napospas Putinovi, Slovensko je však podľa Korčoka čiernym pasažierom
Tagy: Americký prezident Český premiér Európska únia Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ruský prezident samit o Ukrajine Vojna na Ukrajine
Európa sa v kritickej situácii zmobilizovala, Slovensko je však čierny pasažier. Vyhlásil to Ivan Korčok (PS) v reakcii na ...
Zdieľať
19.12.2025 (SITA.sk) - Európa sa v kritickej situácii zmobilizovala, Slovensko je však čierny pasažier. Vyhlásil to Ivan Korčok (PS) v reakcii na európsky samit, na ktorom sa rozhodovalo o finančnej pomoci pre Ukrajinu.
„Po náročných rokovaniach sa Európskej únii (EÚ) podarilo nájsť dohodu o poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Ruské aktíva tak naďalej ostávajú zmrazené a Putin na ne môže zabudnúť do času, kým neskončí vojna,“ uviedol Korčok.
Vysvetlil, že ruské aktíva uložené v Belgicku pre Rusko nebudú k dispozícii až do doby, kým nezaplatí Ukrajine reparácie. Korčok vyzdvihol, že EÚ sa dokázala v tejto kritickej situácii zmobilizovať.
Finančné garancie pre Ukrajinu okrem Slovenska odmietlo aj Maďarsko aj Česko. Korčok však podotkol, že premiér Českej republiky Andrej Babiš si dal záležať na tom, aby sa dištancoval od slovenského aj maďarského premiéra.
„Zdôraznil, že Česko má odlišný postoj k Ukrajine a ruskej agresii ako Budapešť a Bratislava,“ dodal Korčok.
Najdôležitejšia vec, ktorú si Ukrajina podľa neho zo samitu odnáša, je záruka schopnosti brániť sa naďalej voči agresii Ruskej federácie.
„Únia ju nevydala napospas Putinovi,” doplnil Korčok. Slovensko však označil za čierneho pasažiera. To, že SR nebola súčasťou riešenia označil Korčok za pokrytectvo zo strany slovenskej vlády.
„Premiér Fico opäť raz odkázal ostatným členským štátom, ale najmä vlastným občanom, že s Úniou nás nespája nič, len peniaze. Tie vláde samozrejme nesmrdia, keď na vojne zarába pri vývozoch zbraní na Ukrajinu. Dnes je navyše jasné, že 24 krajinám Únie záleží na našej obrane viac, ako našej vlastnej vláde,” uzavrel Korčok.
Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková skonštatovala, že Fico opäť vzdialil Slovensko od partnerov v EÚ.
„Robert Fico opäť ako taký poslušný psík plní pokyny Kremľa namiesto toho, aby hájil záujmy Európy a najmä, aby hájil záujmy Slovenska. Znova raz odklonil Slovensko ďalej od našich európskych partnerov, a to tým, že hoci pôžičku pre Ukrajinu schválil napriek svojim silným rečiam na európskom výbore, odmieta za ňu ručiť. Čo pri veľkosti našej krajiny nie je pre EÚ nejaký zásadný problém, ale je to problém pre nás, pre Slovensko, pretože tým znižujeme dôveru, ktorú v nás európski partneri majú,“ vyhlásila poslankyňa a uzavrela s tým, že sa tak Slovensko ešte viac vzďaľuje od dôležitých rozhodnutí, ktoré sa už dnes realizujú užšom kruhu.
To, že slovenský premiér nepodporil závery európskeho samitu kritizuje aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Upozornila na to, že Rusko masívne zbrojí.
„Je krátkozraké a naivné si myslieť, že ak Rusko porazí Ukrajinu, tak sa zastaví na našich hraniciach,“ vyhlásila Remišová a pripomenula aj slová poľského premiéra Donalda Tuska, že je na výber medzi peniazmi dnes, alebo krvou zajtra. Remišová zdôraznila, že vojna na Ukrajine je o bezpečnosti celej Európy a najmä Slovenska, keďže sa Rusko podľa nej nikdy nezastaví na hraniciach.
„V prípade porážky Ukrajiny bude ďalšie na rade Slovensko, aj pre zbabelú zahraničnú kolaborantskú politiku, ktorú vedie Fico," dodala poslankyňa. Predseda vlády tak podľa nej potvrdil, že v demokratickej Európe patrí k „vyvrheľom“.
„Reputačné škody, ktoré v zahraničí Fico pácha, budú pre Slovenskú republiku nedozerné, čo priamo ohrozuje naše základné národno-štátne záujmy,“ uzavrela Remišová.
Lídri Európskej únie sa v noci na piatok na samite v Bruseli dohodli na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá má pomôcť preklenúť vážne rozpočtové problémy Kyjeva. Členské štáty sa však nedokázali zhodnúť na využití zmrazených ruských štátnych aktív ako zdroja financovania tejto pomoci.
Dohoda, ktorú lídri dosiahli po nočných rokovaniach, má Kyjevu poskytnúť kľúčovú finančnú oporu v čase, keď americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na čo najrýchlejšie spečatenie dohody o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Po intenzívnom hľadaní riešenia sa lídri EÚ zhodli na tom, že pôžička na nasledujúce dva roky bude krytá spoločným rozpočtom Únie. Pôvodne sa ako hlavná možnosť zvažovalo využitie približne 200 miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ktoré sa nachádzajú v EÚ.
Tento plán však stroskotal po tom, čo Belgicko, kde je uložená väčšina týchto aktív, požadovalo záruky spoločného zdieľania právnej a finančnej zodpovednosti, s čím ostatné krajiny nesúhlasili.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zároveň uviedla, že Ukrajina bude musieť pôžičku splatiť až v momente, keď Rusko uhradí škody spôsobené vojnou. Použitie spoločného dlhu si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
Skeptické krajiny, medzi nimi Maďarsko, Slovensko a Česko, preto dostali výnimku zo záväzku, aby sa predišlo zablokovaniu dohody. EÚ odhaduje, že Ukrajina bude v najbližších dvoch rokoch potrebovať dodatočných 135 miliárd eur, pričom akútny nedostatok financií by sa mal prejaviť už od apríla.
Zdroj: SITA.sk - Únia nevydala Ukrajinu napospas Putinovi, Slovensko je však podľa Korčoka čiernym pasažierom © SITA Všetky práva vyhradené.
Postrehy z európskeho samitu
„Po náročných rokovaniach sa Európskej únii (EÚ) podarilo nájsť dohodu o poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu. Ruské aktíva tak naďalej ostávajú zmrazené a Putin na ne môže zabudnúť do času, kým neskončí vojna,“ uviedol Korčok.
Vysvetlil, že ruské aktíva uložené v Belgicku pre Rusko nebudú k dispozícii až do doby, kým nezaplatí Ukrajine reparácie. Korčok vyzdvihol, že EÚ sa dokázala v tejto kritickej situácii zmobilizovať.
Finančné garancie pre Ukrajinu okrem Slovenska odmietlo aj Maďarsko aj Česko. Korčok však podotkol, že premiér Českej republiky Andrej Babiš si dal záležať na tom, aby sa dištancoval od slovenského aj maďarského premiéra.
„Zdôraznil, že Česko má odlišný postoj k Ukrajine a ruskej agresii ako Budapešť a Bratislava,“ dodal Korčok.
Kritika smerovaná Ficovi
Najdôležitejšia vec, ktorú si Ukrajina podľa neho zo samitu odnáša, je záruka schopnosti brániť sa naďalej voči agresii Ruskej federácie.
„Únia ju nevydala napospas Putinovi,” doplnil Korčok. Slovensko však označil za čierneho pasažiera. To, že SR nebola súčasťou riešenia označil Korčok za pokrytectvo zo strany slovenskej vlády.
„Premiér Fico opäť raz odkázal ostatným členským štátom, ale najmä vlastným občanom, že s Úniou nás nespája nič, len peniaze. Tie vláde samozrejme nesmrdia, keď na vojne zarába pri vývozoch zbraní na Ukrajinu. Dnes je navyše jasné, že 24 krajinám Únie záleží na našej obrane viac, ako našej vlastnej vláde,” uzavrel Korčok.
Odklon Slovenska od európskych partnerov
Poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková skonštatovala, že Fico opäť vzdialil Slovensko od partnerov v EÚ.
„Robert Fico opäť ako taký poslušný psík plní pokyny Kremľa namiesto toho, aby hájil záujmy Európy a najmä, aby hájil záujmy Slovenska. Znova raz odklonil Slovensko ďalej od našich európskych partnerov, a to tým, že hoci pôžičku pre Ukrajinu schválil napriek svojim silným rečiam na európskom výbore, odmieta za ňu ručiť. Čo pri veľkosti našej krajiny nie je pre EÚ nejaký zásadný problém, ale je to problém pre nás, pre Slovensko, pretože tým znižujeme dôveru, ktorú v nás európski partneri majú,“ vyhlásila poslankyňa a uzavrela s tým, že sa tak Slovensko ešte viac vzďaľuje od dôležitých rozhodnutí, ktoré sa už dnes realizujú užšom kruhu.
Výstrahy pred hrozbou
To, že slovenský premiér nepodporil závery európskeho samitu kritizuje aj poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Upozornila na to, že Rusko masívne zbrojí.
„Je krátkozraké a naivné si myslieť, že ak Rusko porazí Ukrajinu, tak sa zastaví na našich hraniciach,“ vyhlásila Remišová a pripomenula aj slová poľského premiéra Donalda Tuska, že je na výber medzi peniazmi dnes, alebo krvou zajtra. Remišová zdôraznila, že vojna na Ukrajine je o bezpečnosti celej Európy a najmä Slovenska, keďže sa Rusko podľa nej nikdy nezastaví na hraniciach.
„V prípade porážky Ukrajiny bude ďalšie na rade Slovensko, aj pre zbabelú zahraničnú kolaborantskú politiku, ktorú vedie Fico," dodala poslankyňa. Predseda vlády tak podľa nej potvrdil, že v demokratickej Európe patrí k „vyvrheľom“.
„Reputačné škody, ktoré v zahraničí Fico pácha, budú pre Slovenskú republiku nedozerné, čo priamo ohrozuje naše základné národno-štátne záujmy,“ uzavrela Remišová.
Dohoda o pôžičke pre Ukrajinu
Lídri Európskej únie sa v noci na piatok na samite v Bruseli dohodli na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá má pomôcť preklenúť vážne rozpočtové problémy Kyjeva. Členské štáty sa však nedokázali zhodnúť na využití zmrazených ruských štátnych aktív ako zdroja financovania tejto pomoci.
Dohoda, ktorú lídri dosiahli po nočných rokovaniach, má Kyjevu poskytnúť kľúčovú finančnú oporu v čase, keď americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na čo najrýchlejšie spečatenie dohody o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Po intenzívnom hľadaní riešenia sa lídri EÚ zhodli na tom, že pôžička na nasledujúce dva roky bude krytá spoločným rozpočtom Únie. Pôvodne sa ako hlavná možnosť zvažovalo využitie približne 200 miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ktoré sa nachádzajú v EÚ.
Tento plán však stroskotal po tom, čo Belgicko, kde je uložená väčšina týchto aktív, požadovalo záruky spoločného zdieľania právnej a finančnej zodpovednosti, s čím ostatné krajiny nesúhlasili.
Udelenie výnimky
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zároveň uviedla, že Ukrajina bude musieť pôžičku splatiť až v momente, keď Rusko uhradí škody spôsobené vojnou. Použitie spoločného dlhu si vyžaduje jednomyseľný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
Skeptické krajiny, medzi nimi Maďarsko, Slovensko a Česko, preto dostali výnimku zo záväzku, aby sa predišlo zablokovaniu dohody. EÚ odhaduje, že Ukrajina bude v najbližších dvoch rokoch potrebovať dodatočných 135 miliárd eur, pričom akútny nedostatok financií by sa mal prejaviť už od apríla.
Zdroj: SITA.sk - Únia nevydala Ukrajinu napospas Putinovi, Slovensko je však podľa Korčoka čiernym pasažierom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Americký prezident Český premiér Európska únia Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ruský prezident samit o Ukrajine Vojna na Ukrajine
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Liečivé rastliny v každodennom živote: Tradícia, ktorá pretrvala
Liečivé rastliny v každodennom živote: Tradícia, ktorá pretrvala
<< predchádzajúci článok
Na odoslanie balíka so zárukou doručenia do Vianoc je už najvyšší čas, kuriozitám sa však radšej vyhnite
Na odoslanie balíka so zárukou doručenia do Vianoc je už najvyšší čas, kuriozitám sa však radšej vyhnite