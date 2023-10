Na OH 2028 bude päť nových športov, pribudnú kriket i squash

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) schválil v pondelok na 141. zasadnutí svojho pléna päť nových športov na OH 2028 v Los Angeles. Do programu pribudnú kriket, squash, lakros, flag futbal a bejzbal/softbal.



Kriket sa tak vráti do programu po 128 rokoch, naposledy bol pod piatimi kruhmi na OH 1900 v Paríži. Medzinárodná kriketová federácia (ICC) chce na olympiádu presadiť najkratšiu medzinárodne hranú verziu kriketu twenty20. Flag futbal je bezkontaktná verzia amerického futbalu a je populárny najmä v USA.