 Streda 12.11.2025
 Meniny má Svätopluk
 Zo zahraničia

12. novembra 2025

Na opravu infraštruktúry počas zimy Nemecko Ukrajine poskytne dodatočných 40 miliónov eur


Tagy: nemecká pomoc vojna na Ukrajine

Nemecko poskytne Ukrajine dodatočných 40 miliónov eur na pomoc počas zimy v reakcii na prebiehajúce ruské útoky na infraštruktúru krajiny. Informuje o tom web



germany_nigeria_18610 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Nemecko poskytne Ukrajine dodatočných 40 miliónov eur na pomoc počas zimy v reakcii na prebiehajúce ruské útoky na infraštruktúru krajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemecký televízny spravodajský kanál n-tv.


„Pomáhame udržiavať teplo a svetlo v domoch a zabezpečujeme, aby cielené teroristické útoky Ruska na civilnú plynárenskú a vykurovaciu infraštruktúru nezlomili morálku tých, ktorí bránia svoju vlasť," povedal pre n-tv nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul.

Finančné prostriedky sa majú použiť na humanitárne opatrenia vrátane opravy vykurovacích systémov a poškodených domov a dodávok generátorov a základného tovaru, ako sú prikrývky a hygienické potreby.


Zdroj: SITA.sk - Na opravu infraštruktúry počas zimy Nemecko Ukrajine poskytne dodatočných 40 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nemecká pomoc vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru je podľa Kaliňáka vysoký, o pár dní bude vycvičených už 300 žandárov
<< predchádzajúci článok
V Nižnom Žipove našli nezvestné 14-ročné dievča, zadržiavali ho na povale a údajne bolo aj znásilnené

