 24hod.sk    Z domova

12. novembra 2025

V Nižnom Žipove našli nezvestné 14-ročné dievča, zadržiavali ho na povale a údajne bolo aj znásilnené


Tagy: košická polícia Znásilnenie

V Nižnom Žipove v okrese Trebišov našli v utorok 11. novembra nezvestné 14-ročné dievča. O prípade informoval portál televízie Markíza



policia policajne auto 676x487 12.11.2025 (SITA.sk) - V Nižnom Žipove v okrese Trebišov našli v utorok 11. novembra nezvestné 14-ročné dievča. O prípade informoval portál televízie Markíza tvnoviny.sk. Podľa informácií, ktoré priniesol, bola dievčina násilím zadržiavaná na povale rodinného domu a údajne bola aj znásilnená.


Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová pre agentúru SITA uviedla, že nateraz môže potvrdiť, že polícia vykonáva všetky potrebné úkony smerujúce jednak k náležitému objasneniu skutku, a tiež k získaniu nevyhnutného dôkazového materiálu, ktorý bude nápomocný pri ďalšom vyšetrovaní.

"Policajti sa prípadu intenzívne venujú, nateraz skutok preverujú ako podozrenie zo spáchania trestného činu znásilnenia v súbehu s prečinom obmedzovania osobnej slobody," priblížila policajná hovorkyňa. Dodala, že poskytnutie akýchkoľvek čiastkových alebo podrobnejších informácií by mohlo zmariť ďalšie vyšetrovanie, a aj vzhľadom na citlivosť prípadu, nateraz nebude polícia poskytovať bližšie informácie.


Zdroj: SITA.sk - V Nižnom Žipove našli nezvestné 14-ročné dievča, zadržiavali ho na povale a údajne bolo aj znásilnené © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košická polícia Znásilnenie
