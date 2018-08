Na opravy škôl v Dolnom Kubíne išlo v tomto roku vyše 400.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Dolný Kubín 28. augusta (TASR) – Dolnokubínska samospráva tento rok pokračuje v obnove miestnych škôl a školských zariadení v jej zriaďovateľskej pôsobnosti, ktoré navštevuje okolo 4000 žiakov. Za posledných osem mesiacov bolo z rozpočtu mesta na rekonštrukčné práce vyčlenených viac ako 400.000 eur.povedal dolnokubínsky primátor Roman Matejov.Prvé rekonštrukčné práce sa začali v apríli v Materskej škole (MŠ) Odbojárov, kde za 5400 eur opravili rampu ku školskej jedálni. Zrealizovali tu tiež výmenu okien za asi 27.000 eur. V apríli radnica kúpila umývačku riadu do kuchynky v MŠ Chočská, ktorá vyšla na 1448 eur.Od mája začala dolnokubínska radnica realizovať výmenu okien na MŠ Obrancov mieru za 8300 eur. V MŠ Na Sihoti sa zas nahradili staré okná a vchodové dvere za viac ako 43.000 eur. Podobnou rekonštrukciou prešla aj MŠ Námestie slobody, kde zamenili staré okná a vchodové dvere za 25.000 eur.vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne Michal Švento.Z dôvodu poruchy na vodovodnom potrubí v MŠ Kňažia bolo mesto v júni nútené vyčleniť 3075 eur na opravu podlahy. Na prelome mesiacov máj a jún zas samospráva opravila za 5000 eur strechu telocvične na ZŠ M. Kukučína.Na začiatku júna začalo mesto realizovať v MŠ Na Sihoti opravu odkvapového chodníka a chodníka do škôlky za približne 8800 eur. Opravou prešla aj kuchyňa, kde okrem stavebných prác a vymaľovania vymenili aj nábytok. Tieto práce vyšli radnicu na 3600 eur.informoval dolnokubínsky hovorca Martin Buzna s tým, že výmeny plota sa dočkali aj v MŠ Námestie slobody, kde išlo z rozpočtu mesta 5609 eur.vysvetlil Švento.Pri príležitosti 60. výročia založenia ZUŠ Petra Michala Bohúňa boli do školy koncom júna zakúpené nový špeciálny virtuálny organ a moderné pianíno spolu za 15.000 eur. Okrem toho škola dostala novú fasádu, strechu, okná a dvere, kde išlo z mestského rozpočtu 150.000 eur. Na júnovom mestskom zastupiteľstve poslanci schválili 65.000 eur na druhú etapu zateplenia školy, ktorá sa už začala zemnými výkopovými prácami.Počas letných prázdnin boli spustené práce v MŠ Záskalie, kde sa zrealizovala oprava vstupného chodníka a výmena plastových okien za približne 12.000 eur. Kompletnou rekonštrukciou dvoch kúpeľní a sociálnych zariadení za 12.000 eur prešla i MŠ Obrancov mieru. Podľa Šventa plánuje radnica ešte v nasledujúcich mesiacoch urobiť výmenu podlahy v triede a v telocvični za necelých 5000 eur. V rozpočte bola tiež vyčlenená suma 15.000 eur na opravu telocvične v ZŠ P. Škrabáka.Na júnovom mestskom zastupiteľstve bola doplnená investičná akcia zameraná na rekonštrukciu elektroinštalácie v MŠ Námestie slobody. Mesto začiatkom júla rozbehlo proces tvorby projektovej dokumentácie a všetkých potrebných vyjadrení a povolení na realizáciu tejto akcie.zdôraznil Švento.Počas nového školského roka pribudne v ZŠ s MŠ Kňažia altánok za 5000 eur či nový konvektomat do školskej jedálne pri ZŠ Janka Matúšku za 13.000 eur.objasnil Švento.Stavebné práce budú v niektorých školách pokračovať aj v ďalších mesiacoch. V ZUŠ Ivana Ballu vymenia oplotenie za 8000 eur. Opravy vstupov sa dočká aj MŠ Chočská, kde mesto investuje 43.000 eur.