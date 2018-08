A. Danko: Zamestnávatelia ani odborári nepovedali, že poukazy sú zlé

Na archívnej snímke Andrej Danko. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 28. augusta (TASR) - Ani jeden zástupca zamestnávateľov na pondelkom rokovaní (27.8.) a odborov na utorkovom rokovaní nepovedal, že rekreačné poukazy sú zlý inštitút. Vyjadril sa tak v utorok predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po rokovaní s predstaviteľmi odborových zväzov o rekreačných šekoch.Zamestnávateľom aj odborárom pošlú ešte poslanecký návrh príslušného zákona a budú diskutovať o relevantných pripomienkach.pokračoval Danko. Je možné hovoriť o forme, výške a spôsobe vyplácania, dodal. V súvislosti s reakciou opozície na poukazy jej vytkol neznalosť sociálnej politiky.Danko hovoril aj o diskusii na tému rozvoja rekreačných zariadení podnikov, ktorú otvoril s odborármi, a spomenul osobitné účtovanie pri výstavbe či prevádzke.konštatoval s tým, že nevie, čo si má myslieť o rozpredávaní rekreačných zariadení v rámci rezortu obrany .Na rokovaniach s predsedom parlamentu sa zúčastnili zástupcovia Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek, Moderných odborov Volkswagen, Nového odborového zväzu polície a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek povedal, že je dôležité financovanie a o téme rekreačných poukazov budú ešte rokovať v orgánoch odborov.Zoroslav Smolinský z Moderných odborov Volkswagen uviedol, že je otázka, do akej miery budú zamestnanci môcť čerpať príspevok na rekreáciu.povedal Smolinský. Predsedníčka Odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká uviedla, že je dosť skeptická, pretože štát je najväčším dlžníkom a vinníkom pri presadzovaní benefitov. V štátnej správe a verejnej správe nevidí priestor, kde by mohli vzniknúť benefity, zdôraznila.Predseda Nového odborového zväzu polície Vojtech Klučarovský konštatoval, že konkrétny návrh znenia zákona ešte nevideli, keď bude hotový, vyjadria sa k nemu.uviedol.Na záver Smolinský zdôraznil, že vítajú všetky aktivity, ktoré by reálne mohli pomôcť zamestnancom. Neodmietajú ani debatu s úprimnou snahou pomôcť zo strany opozície.