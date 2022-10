Na osem postov župana si vo voľbách trúfa 76 kandidátov, najviac ich je v Košickom kraji

župana

župana

Výsledky spracuje 105 pracovísk

Najmenej zápisníc v Trnavskom kraji

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - O osem postovsa uchádza 76 kandidujúcich. Najviac uchádzačov, dvanásť, je v Košickom kraji, najmenej záujemcov o postje v Trenčianskom kraji, a to šesť.O mandáty poslancov, ktorých je 419, sa bude vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov uchádzať viac než 3-tisíc kandidátov a kandidátok.Najvyšší počet poslaneckých mandátov bude obsadzovaný v Prešovskom kraji, kde si voličstvo vyberie 65 členov zastupiteľstva.Najmenej poslancov spomedzi všetkých krajov budú voliť v Trnavskom kraji, a to 40. Štatistický úrad SR o tom informoval v tlačovej správe.Predsedov i poslancov samosprávnych krajov budú voliči voliť vo viac ako 2 900 obciach, mestách či mestských častiach Košíc a Bratislavy. Prvotné výsledky budú spracúvané v 6 010 volebných okrskoch pre župné voľby.Na sumarizácii výsledkov bude pracovať 105 sumarizačných pracovísk, pričom 96 z nich bude pôsobiť pri územných obvodoch. Najmenej obvodov, sedem, je v Trnavskom kraji, naopak, najviac ich má Bratislavský kraj, kde ich je 24.Najviac zápisníc budú musieť spracúvať pracoviská v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V prvom z nich pôjde o zápisnice z viac ako 1 000 okrskov, v druhom prípade to bude temer 920 okrskov.Najmenej zápisníc budú spracovávať pracoviská v Trnavskom kraji, a to zápisnice z 527 okrskov. Zosumarizovaním výsledkov za jednotlivé volebné obvody a všetky okrsky vo volebnom obvode budú získané mená zvolených.