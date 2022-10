Starostami či primátormi chcú byť tisíce kandidátov a poslancami desaťtisíce. V piatich obciach komunálne voľby nebudú

komunálnych

28.10.2022 (Webnoviny.sk) - Vvoľbách bude o temer 3 000 starostovských a primátorských postov bojovať viac než 6 700 kandidátov.Najmenší počet miest a obcí, kde sa bude voliť do orgánov samospráv obcí je v Bratislavskom kraji, a to 89. Najvyšší je v Prešovskom kraji, kde sa bude voliť v 662 mestách a obciach.O posty poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev sa bude uchádzať vyše 42-tisíc kandidujúcich. Počet mandátov na poslancov je 20 632.Najviac kresiel v zastupiteľstvách bude obsadzovaných v Prešovskom kraji, a to viac než 4 100. Najmenej poslancov bude volených v rámci Bratislavského kraja, a to 959.Najviac uchádzačov o poslanecký mandát v obecných a mestských zastupiteľstvách, vyše 8 800, je tiež v Prešovskom kraji a najmenej, necelých 2 500, v Bratislavskom kraji. Štatistický úrad SR to uviedol v prílohe tlačovej správy.Voliť sa bude v 2 921 obciach a starostov si bude voličstvo vyberať v 2 915 obciach. V piatich obciach sa voľby konať nebudú, keďže nik nekandiduje ani na post starostu, ani do zastupiteľstva.V šiestich obciach budú voliť len poslancov, lebo nikto sa neuchádza o miesto starostu. Zároveň je 25 obcí, kde sa o poslanecké mandáty uchádza nižší počet kandidátov, než je počet mandátov.Pre komunálne voľby bolo celkovo vytvorených viac než šesťtisíc okrskov. Na spracúvaní výsledkov sa bude podieľať 60 odborných sumarizačných útvarov, pričom 49 z nich bude pôsobiť v rámci územných obvodov, na ktoré je SR rozdelená pre účelyvolieb.Ďalších 10 sumarizačných útvarov bude pri najväčších mestách či obciach. Pôjde o samosprávy, kde je 50 či viac okrskov.Patria sem Košice a Bratislava, ale i ostatné krajské mestá, s výnimkou Trnavy. Tiež sa to týka mesta Martina a mestských častí Bratislava – Ružinov a Bratislava Petržalka. Fungovať bude i jeden centrálny odborný sumarizačný útvar pre SR.Výsledky z viac než 100 miest a obcí budú spracúvať sumarizačné útvary v Rimavskej Sobote, kde ich bude 149, ale tiež v Prešove, Michalovciach, Humennom a Košiciach-okolí.Naopak, najmenej ich budú spracúvať pracoviská v Šali, kde ich bude 13. Nasleduje Pezinok so sedemnástimi, Bratislava s osemnástimi a Košice, kde ich bude 23.