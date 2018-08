Na oslavy SNP prišlo asi 10.000 ľudí, o rok ich plánujú štvordňové

Centrálne oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania v areáli Múzea SNP v Banskej Bystrici. Na snímke účastníci počúvajú prejavy počas slávnostného zhromaždenia. Banská Bystrica, 29. augusta 2018. Foto: TASR Dušan Hein Foto: TASR Dušan Hein

Banská Bystrica 30. augusta (TASR) – Koncertom kapely Korben Dallas vyvrcholili v stredu (29.8.) v nočných hodinách dvojdňové centrálne oslavy 74. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici. Každoročne ich organizuje Múzeum SNP z úcty k národným dejinám, na ktoré sa nesmie zabudnúť, ale najmä s cieľom oslovovať mladú generáciu, aby vedela, aký význam v našej histórii má pamätný 29. august 1944.Ako po skončení osláv pre TASR uviedol generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev, vydarili sa, prialo im pekné slnečné počasie a všetko išlo podľa plánu. Areál bol zaplnený návštevníkmi až do neskorých hodín a ich počet počas celého dňa odhadol na viac ako 10.000.konštatoval Mičev.Už pred niekoľkými mesiacmi sa ako generálny riaditeľ obrátil na ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby sa na oslavy 75. výročia SNP zabezpečila účasť vysokých predstaviteľov štátov, ktorí boli spojencami počas druhej svetovej vojny a Nemecka.zdôraznil Mičev.Na tohtoročné oslavy prišli všetci traja najvyšší ústavní činitelia, prezident Andrej Kiska, predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) a predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) ako aj ministri a ďalší významní hostia. Zúčastnil sa na nich aj exprezident Ivan Gašparovič.Príjemným prekvapením pre účastníkov osláv bolo, že slovenskú hymnu na úvod oficiálnej časti programu zaspieval priamy účastník SNP 90-ročný Vladimír Strmeň. O druhej svetovej vojne, SNP, svojom zranení v Čremošnom, kde ho zachraňovali vojaci zo susedného zákopu, keď ustupovali v oblasti Turiec, dodnes chodí rozprávať deťom do škôl.poznamenal pre TASR Strmeň. Trému nemal, ako dlhoročný kapelmajster vraj nevie, čo to je.