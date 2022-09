Na ostrov ich prišlo 8. Koľkí napokon prežijú? Triler Napospas

„Lebo o človeku, ktorého neznášate, si ľahko myslíte to najhoršie. Ľudia sa nazdávajú, že ten, koho nemajú radi, sa vyžíva v ich nešťastí - odtiaľ ostáva už len krôčik k presvedčeniu, že je jeho pôvodcom. Ak ochorejú alebo prídu o niečo cenné, hneď za tým vidia temné sily, podliehajú tomu. Podľa seba súdim teba – nenávideli ma, preto si mysleli, že aj ja nenávidím ich a chcem im zle.“

Nový dobrodružný triler Napospas o reality show, opustenom ostrove a 8 súťažiacich. Koľkí z nich prežijú?

Pozrite si booktrailer:

Opustený ostrov

Osem súťažiacich

Reality šou, v ktorej niet víťazov

Ôsmi ľudia – štyri ženy a štyria muži, ktorí sa dovtedy nepoznali -, sa dobrovoľne ocitnú na neobývanom ostrove pri pobreží Škótska, aby sa pred všadeprítomnými kamerami, no bez kontaktu s okolitým svetom pokúsili vytvoriť fungujúcu, sebestačnú komunitu. V drsných podmienkach, s minimom potrebného vybavenia. Majú na to necelý rok, potom po nich produkcia reality šou Posledné útočisko pošle loď a vrátia sa do civilizácie.

Netrvá však dlho a súťažiacim sa tento „sociálny experiment“ načisto vymkne z rúk: namiesto toho, aby ťahali za jeden povraz, čoraz častejšie vznikajú medzi nimi roztržky, utvárajú sa a rušia účelové spojenectvá. Napätie na ostrove sa vystupňuje do krajnosti, keď v stanovenom termíne žiadna loď po osadníkov nepríde. Počiatočné antipatie väčšiny voči samotárskej Maddy, ktorá do žiadnej skupinky nezapadla, napokon prerastú do otvoreného nepriateľstva a Maddy s hrôzou zisťuje, že má proti sebe sedem na všetko odhodlaných zúfalcov...

Na ostrov ich prišlo osem.

Koľkým z nich sa podarí prežiť?

Napospas je tak trochu aj analýzou ľudského správania v nie bežných podmienkach. Keď musíme strádať, keď sme zahnaní do kúta, keď sa správame stádovito, aby sme na seba neupozornili a neobrátil sa hnev/nesympatie/odpor/odsudzovanie voči nám.

Napínavá a strhujúca štúdia toxického myslenia uzavretej skupinky ľudí.

Zamilujete si hlavnú postavu Maddy, rozprávačku, ktorá je tak trošku outsiderkou a vy od začiatku tušíte, čo sa asi bude diať...no aj tak vás to ťahá dopredu. Chcete to čítať a miestami pozeráte s otvorenými ústami, čo všetko si musela od ostatných súťažiacich vytrpieť. Pritom nie je to žiadna naivka, vidí čo sa deje a správne to v duchu aj analyzuje. No musí myslieť dopredu, tiež na kamery, ktoré všetko snímajú... jednoducho veľmi dobre vystihnutý charakter a samotná postava.

Milan Buno, knižný publicista