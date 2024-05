Na otváracom ceremoniáli OH v Paríži sa zúčastní rekordné množstvo svetových politikov, išlo by o nevídanú diplomatickú aktivitu

Možný nový rekord

Neformálne stretnutia

27.5.2024 (SITA.sk) - Otvárací ceremoniál tohtoročných olympijských hier v Paríži nebude pôsobivý iba vďaka svojej dramaturgii, ale tiež pre účasť obrovského množstva svetových politikov a diplomatov.Ako referuje web insidethegames.biz, do francúzskej metropoly sa chystá približne 120 hláv štátov a predsedov vlád, čo by mohlo vytvoriť rekord a spôsobiť nevídanú diplomatickú aktivitu na olympijskej scéne.Podľa zdrojov z francúzskeho ministerstva zahraničných vecí sa očakáva účasť aj zhruba 160 ministrov, predovšetkým z oblasti športu. Za pozvánky na ceremoniál v tomto prípade nie je zodpovedné Francúzsko, ale Medzinárodný olympijský výbor (MOV) spolu s národnými olympijskými výbormi.Francúzsky prezident Emmanuel Macron však prítomných politikov prijme niekoľko hodín pred slávnostným otvorením OH na protokolárnom ceremoniáli v Elyzejskom paláci, ktorý umožní neformálne stretnutia.Očakávajú sa početné bilaterálne stretnutia a Macron využije príležitosť na uskutočnenie niektorých z nich. Deň predtým bude francúzsky prezident hostiteľom samitu organizovaného spoločne s MOV o budúcnosti športu v udržateľnejšom svete, ktorý sa zameria najmä na mládež.