Táto sezóna bola pre krídelníka Sauera prelomová, túži sa prebojovať na ME vo futbale (video)

Prelomová sezóna

Slot mu doprial debut

28.5.2024 (SITA.sk) - Slovenský futbalový krídelník Leo Sauer z holandského klubu Feyenoord Rotterdam priznal, že sezóna 2023/2024 bola fantastická.Dúfa však, že si ju ešte predĺži na blížiacich sa majstrovstvách Európy v Nemecku , kde sa Slováci v základnej E-skupine predstavia v spoločnosti Belgičanov, Ukrajincov a Rumunov.Na zraze v Šamoríne sa stále iba 18-ročný Sauer netajil tým, že chce byť súčasťou 26-členného kádra trénera Francesca Calzonu. „Každý chalan, ktorý je tu, má ambíciu dostať sa na ME. Ťažko však povedať, čas ukáže,“ povedal rodák z Bratislavy, ktorý sa v marcovom medzištátnom prípravnom stretnutí v Nórsku stal vo veku 18 rokov a 101 dní historicky najmladším hráčom v slovenskej seniorskej reprezentácii.V uplynulom ročníku Sauer zažil viacero výnimočných momentov. „Táto sezóna bola pre mňa prelomová, keďže som sa dostal do mužského futbalu. Nikdy na ňu nezabudnem, či už preto, že som zažil debut v reprezentácii alebo v lige, prvé góly a asistencie... Bola to pre mňa super sezóna," dodal.Napriek tínedžerskému veku nastúpil za A-tím Feyenoordu v 15 súťažných dueloch. Dvakrát dokonca vybehol na trávnik v prestížnej Lige majstrov . Dovedna v tejto sezóne v 13 stretnutiach holandskej Eredivisie zaznamenal dva góly a štyri asistencie.„Myslím si, že keď som vo Feyenoorde dostal nejakú šancu, vždy som niečo ukázal. Dúfam, že od budúcej sezóny bude hrávať viac a viac. Budem to k tomu smerovať,“ poznamenal Sauer.Od novej sezóny povedie tím z Rotterdamu nový tréner, keďže doterajší kouč Arne Slot sa sťahuje do anglického FC Liverpool . Sauer na tohto kouča spomína iba v dobrom, no zároveň cíti, že z príchodu nového trénera by mohol vyťažiť.„Arne Slot je výborný tréner. Aj keď som pod ním nehrával až tak veľa, doprial mi debut a všetko okolo. Keď príde nový tréner, určite tam bude mnoho nových možností,“ skonštatoval Leo Sauer.